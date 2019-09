El patrimonio de música colonial en América Latina todavía por descubrir

Las catedrales, archivos y misiones de jesuitas de América Latina guardan tesoros de música antigua de la época de la colonia, tanto de compositores españoles como autóctonos, asegura la historiadora española Luisa Morales, que ya empezó a investigar en conventos de monjas de clausura en Cuzco (Perú).



"Esa música se encuentra en las catedrales y en los archivos, los conventos todavía están por investigar mucho, prácticamente no se han tocado", aseguró la clavecinista e historiadora a la AFP en San José, donde participó en el II Festival Internacional de Música Antigua de Costa Rica, que acaba de concluir.



En las ciudades peruanas de Cuzco y Arequipa y en la boliviana Potosí es "muy posible" que todavía se encuentre música en los archivos, al igual que ocurre en México, dijo.



Al igual que en España, que en este momento es el país europeo que más está haciendo por la recuperación de la música antigua, en América Latina "hay un movimiento muy fuerte de recuperación de patrimonio de música colonial", que vivió su momento de gloria en el siglo XVIII.



"Yo he encontrado algunos instrumentos, sobre todo en los monasterios", aseguró Morales, una de las más renombradas especialistas a nivel mundial de del clave, también conocido como clavecin, cémbalo o clavicémbalo, de los que sólo existen dos ejemplares reportados en Centroamérica: uno en Costa Rica y otro en Guatemala.



Contra lo que pudiera parecer, la música de este periodo no es sólo religiosa, aunque los conventos y monasterios fueran los mayores consumidores, junto con la corte de los reyes.



"La música española del siglo XVI al XVIII tiene una influencia de folclor muy pronunciada, y ese folclor es muy común en ambos lados", dijo. Mucha de esa música no se ha vuelto a tocar desde 1850, agregó.



Pero las composiciones se hacían a ambos lados del Atlántico, como lo demuestra la 'ópera' del monje peruano Fray Esteban Ponce de León "Venid, venid deidades", que el viernes puso fin al festival de San José.



En su labor de historiadora, además de desempolvar viejas partituras que dan acceso a un mundo nuevo de sonidos, lo más especial en su labor es "conocer el día a día de las monjas, porque tanto a través de los documentos como de la propia música que copiaban, estás entrando en su vida".



En aquélla época, como prácticamente todo lo que se imprimía en España se hacía en Londres, los religiosos copiaban sus propias partituras en sus cuadernos, que a veces también servían para anotar el día a día de la vida del monasterio.



Así, al final de un manuscrito la monja ponía: "Son las 12 de la noche y ya no puedo más". O cuando se cansaban de copiar ponían al final "¡ya!", como se ha encontrado en el convento de Santo Pedro de las Dueñas, en la ciudad española de León.



Como el papel era caro en el siglo XVIII, "te encuentras las partituras y en los bordes anotaciones como 'tantas fanegas de trigo'".



Los maestros de órgano, compositores, probablemente les enviaban esas partituras que después cada una copiaba en su propio cuaderno, lo que siguen haciendo hasta ahora.