Mundo al Dia

Correa esperará a que se consolide el ALBA para decidir ingreso

QUITO / AFP

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que esperará a que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) se consolide para definir el posible ingreso de su país, pero ratificó que por ahora se mantendrá al margen del grupo que promueve su aliado venezolano.



“Por el momento la decisión del gobierno es la de no ingresar al ALBA hasta ver que se consoliden un poco más los objetivos, las acciones de dicha organización”, afirmó Correa en su programa semanal de radio y televisión.



Socialistas españoles se reunirán con demócratas en Washington

MADRID / AFP

Una delegación del gubernamental Partido Socialista Obrero Español (PSOE) viajará mañana martes a Washington para reunirse con responsables del partido Demócrata, entre ellos el presidente de su comité nacional, Howard Dean, informaron este domingo fuentes socialistas.



La delegación estará encabezada por la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, con el objetivo de trasladar a los demócratas el apoyo de los socialistas españoles de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.



Cuba a la expectativa de si UE levanta las sanciones

LA HABANA / AFP

Cuba está a la expectativa de la decisión que tomará hoy lunes la Unión Europea (UE) sobre las sanciones que le impuso en 2003, pero mientras el gobierno espera que sean levantadas definitivamente, la mayoría de la oposición pide mantenerlas para presionar avances en derechos humanos.



En medio de un cabildeo cruzado entre Cuba, Washington y la oposición, los cancilleres de los 27 revisarán hoy lunes en Luxemburgo las medidas adoptadas tras la encarcelación de 75 disidentes cubanos, aunque están suspendidas desde 2005 por gestión del gobierno socialista español.



Edwards dice que consideraría candidatura a vice con Obama

WASHINGTON /AFP

El ex precandidato John Edwards señaló ayer domingo que consideraría la posibilidad de completar la fórmula demócrata a las elecciones estadounidenses, si el candidato presidencial Barack Obama se lo pide.



“Tomaría seriamente cualquier cosa que (Obama) me pida que considere, pero obviamente esto es algo que ya he hecho y no estoy buscando”, dijo Edwards a la cadena ABC.



Irak y protestas marcan la visita de Bush a Londres

LONDRES / AFP

El presidente estadounidense, George W. Bush, llegó este domingo a Londres para una visita oficial de dos días a Gran Bretaña, marcada por protestas por Irak y los desmentidos de los gobiernos de Washington y Londres de desacuerdos sobre la retirada de tropas británicas de ese país.



El mandatario estadounidense termina en Londres y en Irlanda del Norte, adonde viajará el lunes, una gira europea de despedida, antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2009.



Israel libera a una diputada de Hamas

RAMALA / AFP

Las autoridades israelíes liberaron ayer domingo a una diputada de Hamas en el Consejo legislativo palestino (parlamento), informó su familia.



Mariam Salah, de 54 años, estaba detenida desde hacia siete meses en la cárcel israelí de Hasharon, al norte de Tel Aviv, y fue liberada sin explicaciones, indicó a la AFP su marido, Nazmi Abed Majit. No fue posible obtener comentarios de la autoridad penitenciaria israelí. Israel tiene a más de 10,000 palestinos en sus cárceles.



Nueve heridos y 60 coches quemados en suburbios de Francia

LILLE, Francia / AFP

Nueve heridos y 60 coches quemados es el saldo de los enfrentamientos que mantuvieron un grupo de unas 50 personas y las fuerzas del orden el sábado por la noche en la localidad de Vitry-le-François, en el noreste de Francia, tras la muerte por disparos de un joven.



Entre los heridos, todos ellos leves, hay bomberos, gendarmes y cinco transeúntes, “no necesariamente implicados” en los altercados, dijo Sylvaine Astic, directora del gabinete del prefecto (gobernador) del departamento de Marne.



Chad confirma toma de ciudad Am-Dam por rebeldes

YAMENA, FRANCIA / AFP

La toma de la ciudad de Am-Dam (este de Chad) anunciada este domingo por los rebeldes fue confirmada por fuentes concordantes en Yamena, que sin embargo relativizaron su importancia y hablaron de “publicidad mediática” de los insurgentes.



“En efecto, los rebeldes se encuentran en Am-Dam pero es una localidad donde no hay guarnición ni despliegue de tropas”, afirmó una fuente militar. “Los rebeldes evitan el enfrentamiento y hacen saltos en localidades vacías para hacerse publicidad mediática”, comentó un oficial chadiano de alto rango.



Presidente uruguayo llega a Panamá en visita oficial

PANAMÁ /AFP

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez llegó en la mañana de este domingo a Panamá para iniciar una visita de Estado de tres días --en el marco de un gira que lo llevará también por Cuba y México-- para fortalecer relaciones comerciales y políticas y conocer las obras de ampliación del canal.



A su llegada al aeropuerto internacional de Tocumen, Vázquez fue recibido por el Canciller y primer Vicepresidente de Panamá, Samuel Lewis Navarro, además de otros miembros del cuerpo diplomático.