Monzón deja 23 muertos en India

La temporada de monzones en India se ha adelantado dos semanas, rompiendo una marca de 108 años y causando inundaciones que dejaron al menos 23 muertos, dijeron funcionarios indios el lunes.



Fuertes lluvias cayeron en el norte de India, refrescando un área donde la temperatura máxima del lunes llegó a los 34 grados (93 Fahrenheit), cinco grados (11 Fahrenheit) bajo lo normal, dijo Subhash Chander Bhan, director del Departamento Meteorológico de India, en declaraciones para The Associated Press.



Cambio climático



Bhan dijo no pensar que la temporada adelantada tenía algo que ver con el cambio climático, señalando que las lluvias ya habían llegado a la capital india el 16 de junio de 1998.



Los monzones generalmente se inician a mediados de junio, pero pocas veces llegan a Nueva Delhi y el resto del norte de India antes del inicio de julio.



Sin embargo, con un poco normal sistema climático llevando humedad a la Bahía de Bengala, dejándola caer sobre India, esta es la primera vez desde que se llevan registros, en 108 años, que ''las lluvias monzónicas han cubierto casi todo el país en dos semanas'' antes del inicio de julio, dijo Bhan.



Las lluvias monzónicas alimentan cada año a las granjas que son el modo primario de vida de más del 60 por ciento de los mil 100 millones de habitantes de India.



Sin embargo, pueden ser también mortales, como lo confirman las primeras víctimas reportadas en el noreste de India durante los últimos días. Al menos 23 personas han fallecido a consecuencia de una serie de inundaciones, avalanchas y derrumbes causados por el extremo frontal del monzón, dijeron funcionarios en los estados de Assam y Arunchal Pradesh.



En tanto continúan llegando los informes de las zonas afectadas el lunes, al menos 50 mil personas en un distrito de Assam fueron sacadas el fin de semana de áreas inundadas y llevadas a terreno alto por equipos de rescate usando lanchas de motor y botes de remo, dijo Bhumidhar Barman, el ministro de Finanzas del estado.