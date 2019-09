Al Gore respalda a Obama

Al Gore manifestó su respaldo a Barack Obama y prometió ayudar a que el virtual candidato demócrata a la presidencia logre lo que el propio ex vicepresidente no pudo conseguir: llegar a la Casa Blanca.



En una carta que será enviada por correo electrónico a los simpatizantes de Obama, el ex vicepresidente y premio Nobel de la Paz escribió: ''Desde ahora y hasta el día de las elecciones, pretendo hacer todo lo que pueda para asegurarme de que él (Obama) sea elegido presidente de Estados Unidos''.



En el 2000, Gore obtuvo la mayor cantidad del voto popular, pero perdió las impugnadas elecciones presidenciales ante George W. Bush, quien ganó Florida y sus votos electorales después de que la Corte Suprema, en una decisión dividida, puso fin al recuento de los sufragios.



Desde entonces, Gore ha concentrado su atención en el combate al calentamiento global, y ha recibido reconocimientos mundiales por sus esfuerzos, desde un Oscar al mejor documental hasta el Nobel.



''Durante los últimos 18 meses, Barack Obama ha unido a un movimiento. Sabe que el cambio no proviene del número 1.600 de la Avenida Pennsylvania (la dirección de la Casa Blanca) ni del Capitolio. Comienza cuando la gente se pone de pie y emprende acciones'', escribió Gore.



''Con la ayuda de millones de simpatizantes como ustedes, Barack Obama traerá el cambio que necesitamos tan desesperadamente a fin de resolver los problemas más acuciantes de nuestro país'', agregó.



El ex vicepresidente también solicitó donativos para la misión de Obama, la primera vez que pide a los miembros de su página de internet AlGore.com que contribuyan a una campaña política.



Gore es una de las figuras más populares del Partido Demócrata, pero mantuvo una postura discreta durante las primarias. Tiene previsto presentarse junto a Obama hoy por la noche, durante una concentración en Detroit.