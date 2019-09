Un general y 13 policías rehenes de manifestantes en el sur de Perú

Miles de pobladores en huelga mantienen retenidos a un general de la policía y a 13 agentes, siete de ellos heridos, tras violentos enfrentamientos entre policías antimotines y huelguistas en la región peruana de Moquegua (sur), según informó el propio oficial retenido.



"La situación en Moquegua ya no está controlada por la policía. Tengo siete heridos y tengo problemas; por favor que la policía se retire un rato, estamos cumpliendo con el estado de derecho (pero) ya no podemos", dijo el general policial Alberto Jordán a la emisora RPP.



"Lo que estoy diciendo es que hay como 13 rehenes; están echando gases, hay como 20.000 personas, por eso solicito mejor replegar a la policía. Felizmente el que habla está bien, también los muchachos (policías)... algunos están con la cabeza rota, hay fracturas...", añadió a la radio.



Jordán habló desde una carpa del ministerio de Salud, que estaba rodeada por centenares de manifestantes que bloquean la Carretera Panamericana desde hace una semana y que no permiten que el oficial y los agentes salgan de allí.



Los choques se producen en esta ruta, unos 1.200 km al sur de Lima, que se encuentra bloqueada como parte de una huelga indefinida decretada por los gremios sociales de Moquegua.



Moquegua exige al gobierno un reparto equitativo de un impuesto que paga la minera Southern Perú, controlada por el Grupo México, que explota cobre en yacimientos en Moquegua y en la vecina región de Tacna, esta última limítrofe con Chile.



Versiones de prensa señalan que los policías retenidos serían cerca de treinta en medio de una situación de desorden y caos, que reina en Moquegua.



Inicialmente se habló de 14 heridos, pero la cifra podría ser mayor y llegar a más de treinta, según los reportes de prensa, aún no confirmados de manera oficial.



Los choques se iniciaron muy temprano este lunes cuando más de un centenar de uniformados lanzaron gases lacrimógenos a los miles de pobladores ubicados cerca del puente Montalvo, sobre la Panamericana.



Los pobladores, que superaban en número a los agentes, en lugar de replegarse se enfrentaron con los uniformados utilizando palos y piedras, según los informes.



En la cercana localidad de Ilo, donde se ubica la planta de la Southern, unas 200 personas destruyeron un muro de uno de los locales de la compañía y prendieron fuego a un vehículo de la empresa, informó una fuente policial.



La región de Moquegua reclama al gobierno una mayor asignación de las regalías que aporta la Southern a esa región, lo que afectaría a la vecina región de Tacna.



Las autoridades tacneñas se niegan a que se reduzca el monto que les pertenece.



Mientras tanto, en Lima el primer ministro Jorge del Castillo se reunía con los presidentes regionales de Moquegua, Jaime Rodríguez, y de Tacna, Hugo Ordóñez, en busca de una solución al conflicto.



También asisten a ese encuentro 14 alcaldes provinciales y distritales de Moquegua, que se declararon en huelga de hambre desde mediados de la semana pasada en apoyo a sus demandas.



El bloqueo de la Panamericana -la principal vía del país, que corre paralela a la costa pacífica- está generando el desabastecimiento de alimentos y combustible hacia ambas regiones. Centenares de vehículos se encuentran atascados a ambos lados de la vía.