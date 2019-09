Empresa de Corea del Sur anuncia clonación de perros que huelen el cáncer

Una empresa de Corea del Sur anunció este lunes que clonó con éxito cuatro perros capaces de oler cánceres humanos, tras utilizar tejido de un labrador en Japón.



Los cuatro labradores negros nacieron el mes pasado de un feto clonado de Marine, una perra de seis años y medio entrenada en Japón para detectar mediante su olfato el cáncer en los pacientes, explica la empresa RNL Bio en un comunicado de prensa.



La clonación, solicitada por la empresa japonesa de células madre Seems, fue realizada por un equipo de la Universidad Nacional de Seúl, dirigido por el profesor Lee Byeong-Chun y verificada por la escuela de medicina del mismo instituto.



Seems pidió la clonación ya que Marine tuvo que ser operada para extirparle el útero.



"Gracias a la tecnología de la clonación, ésta (Marine) fue capaz de preservar sus genes", agrega el comunicado publicado en el sitio de RNL Bio en internet.



Los labradores clonados serán enviados próximamente a Japón para ser entrenados al igual que Marine. Dos de ellos serán luego vendidos a un precio de al menos 480.000 dólares cada uno.



Investigadores de varios países investigan si los perros son capaces de detectar cánceres precoces y tratables de pulmón, seno, próstata y piel.



Creen que las células cancerosas tienen un aroma particular, distinto al de las saludables, que en teoría puede ser detectado por los perros en muestras de respiración u orina.



RNL Bio es el líder en clonación comercial en Corea del Sur.