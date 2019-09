Ex aliado de Chávez pide constituyente

CARACAS / AFP



El general Raúl Isaías Baduel, ex Ministro de Defensa y ex aliado del presidente Hugo Chávez, pidió el lunes en Caracas que la oposición venezolana se organice para celebrar una asamblea nacional constituyente que termine con el gobierno del actual mandatario.



“La salida es fácil, está disponible, y es a la vez rápida, eficiente, pacífica y legal. La salida es convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Baduel en la presentación de su libro “Mi solución. Venezuela crisis y salvación”.



Según Baduel, la mayoría de los políticos de oposición no se han dado cuenta de que ésta es la mejor vía y contemplan dos escenarios: “Esperar a las elecciones de 2012 o jugar a la desestabilización progresiva del régimen, acudiendo a votar contra los candidatos de Chávez” en las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre.



“Mis estimaciones son que en un plazo máximo de un año, es perfectamente posible realizar una campaña nacional para convocar una Asamblea Constituyente (...) ¿Existe una salida más rápida? Lo dudo”, aseguró, comparando a Venezuela con un “Titanic” que viaja rumbo al iceberg.



Al mismo tiempo, Baduel acusó a Chávez de “dilapidar” la mayor riqueza del país: el petróleo. “Vivimos desde hace diez años en el último autobús que le queda a Venezuela para garantizar su desarrollo sustentable y productivo, utilizando para ello el ingreso petrolero”, advirtió el militar.



Baduel estimó que Chávez planea convertirse en “un sultán sudamericano, dueño de los últimos estertores petrolíferos: la faja del Orinoco”.



Según el general, si se eliminan los ingresos petroleros del PIB, Venezuela es tan pobre como cualquier país africano.



“A Chávez le corresponde el manejo del tesoro nacional y lo hace arbitrariamente, preparándonos para una Venezuela limosnera”, denunció.



Baduel, junto con Chávez, fue uno de iniciadores del movimiento bolivariano en el Ejército en 1983, y durante el golpe de Estado de 2002 dirigió el operativo cívico-militar que devolvió al presidente al poder.



Baduel dejó el cargo de ministro de Defensa en 2007 y se distanció de Chávez a tal punto que apostó por el ‘No’ en el referéndum sobre el proyecto de reforma constitucional celebrado en diciembre, donde esta tendencia fue mayoritaria.





