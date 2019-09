Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

16 Junio 2008

8:39 p.m. |

Extraditan a EU a 10 narcos colombianos

BOGOTÁ / AP

Colombia extraditó ayer lunes a Estados Unidos a 10 presuntos narcotraficantes colombianos, entre ellos Eugenio Montoya, hermano del capo del cartel del Norte del Valle, Diego Montoya, encarcelado el año pasado. El grupo de ocho hombres y dos mujeres fue entregado por la policía a agentes de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en la terminal internacional de Bogotá, a las 7:30 am (1230GMT), indicó el coronel César Pinzón, Director de la Policía Judicial (DIJIN) en entrevista telefónica. Eugenio Montoya, de 38 años, estaba solicitado por una corte del sur de la Florida por el tráfico de 150 kilos de cocaína, indicó Pinzón. Montoya estaba recluido en la prisión de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, y a unos 125 kilómetros al norte de Bogotá.



Francia modifica estrategia de defensa, para nuevas amenazas

PARÍS / AP

Francia eliminará 54,000 puestos en la Defensa y aumentará más fondos a la inteligencia militar basada en la tierra y en el espacio, según una estrategia que busca adaptar las fuerzas del país a las nuevas amenazas. Ante autoridades militares y policiales, el presidente Nicolas Sarkozy presentará formalmente hoy martes a las autoridades militares policiales el plan que representa la revisión más amplia de la posición militar de Francia en 14 años y que tiene el fin de enfrentar amenazas en ciernes: desde terroristas en el país hasta insurgentes en Afganistán y otras partes. La estrategia, adelantada el lunes después de un año de elaboración, prevé Fuerzas Armadas menos numerosas, pero con mayor capacidad tecnológica de combate y que puedan movilizarse rápidamente a campos de batalla con conflictos en desarrollo en cualquier parte del mundo.



Queman dos autobuses en San Salvador

SAN SALVADOR / AP

Hombres encapuchados quemaron ayer lunes dos autobuses del transporte colectivo en la capital salvadoreña, supuestamente en protesta por el aumento a los precios del pasaje. Según las primeras investigaciones de la Policía, los encapuchados interceptaron las unidades del transporte en las inmediaciones de la Universidad Nacional de El Salvador, al norte de la capital, evacuaron a los pasajeros, procedieron a rociarlas con gasolina y les dieron fuego. El jefe de la Delegación de la Policía en cuya jurisdicción ocurrió el ataque, subcomisionado Wilfredo Avelanda, dijo a los periodistas en el lugar de los hechos que no se podía descartar que se tratara de una “protesta por el aumento al pasaje’’. “No puedo adelantar criterios sobre cual sería el móvil exactamente, puede ser delincuencial, puede ser rencillas, o puede ser coyuntural al aumento del pasaje’’, agregó.



Bolivia y Chile afinan acuerdo en Defensa

LA PAZ / AP

Bolivia y Chile firmarán por primera vez desde que se enfrentaron en una guerra entre 1879-1883 un acuerdo en materia de defensa, que refleja el buen momento que atraviesan las relaciones entre los dos países, informó una autoridad. El ministro de Defensa chileno, José Goñi, se encontraba reunido el lunes con su colega boliviano, Walter San Miguel, afinando los alcances del acuerdo que será conocido el lunes en la tarde tras una reunión con el presidente Evo Morales, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa. Goñi llegó el domingo a La Paz. “Vamos a tener varias reuniones de trabajo con el ministro de Defensa Walker San Miguel, con quien tendremos la oportunidad de firmar un acuerdo bilateral que nos permitirá por primera vez en nuestra historia, sostener relaciones en temas de defensa’’, declaró a la Agencia Boliviana de Información (ABI) a poco de arribar.



Ataques con bombas y morteros matan a seis en Irak

BAGDAD / AP

Desconocidos atacaron ayer lunes con bombas y fuego de mortero a las fuerzas de seguridad iraquíes, mientras disturbios motivados por diferencias políticas dejaron al menos seis muertos en el país. La base británica en el aeropuerto de Basora también fue atacada por cohetes, que no causaron muertes, pero que forzaron al cierre temporal de la pista a las naves civiles, informó el ejército británico. El ataque mostró que las tensiones continúan en la zona, a pesar de las recientes medidas de represión contra los milicianos chiítas. El ataque más letal ocurrió cuando una mina estalló al paso de un automóvil que llevaba a combatientes de un grupo suní que se había rebelado contra al-Qaida en Irak. El ataque, cercano a una población suní fuera de Buhriz, 60 kilómetros (35 millas) al norte de Bagdad, cobró la vida de tres personas e hirió a una más, informó un integrante de la policía local.



Investigan suicidio de narcotraficante colombiano

BOGOTÁ / AP

Las autoridades investigan el confuso caso en que un buscado narcotraficante que fue detenido, durante su traslado a un comando policial se suicidó de un tiro, indicó este lunes el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo. Unidades policiales capturaron el sábado a Gilmer Humberto Quintero, miembro del Cártel del Norte del Valle, en una población del departamento de Tolima, a 70 kilómetros al suroeste de Bogotá. Naranjo dijo a la cadena radial Caracol que Quintero era trasladado por carretera desde Melgar a la capital el domingo, cuando “este individuo dijo sentir algunos mareos y solicitó que le permitieran ingresar a un baño’’. Agregó que la caravana policial se detuvo en una estación de la Policía en Fusagasugá, cercano a Bogotá, “y de manera muy confusa --y por esa razón le hemos pedido a la Fiscalía, al CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) y a la propia inspección nacional de la Policía, que investigue estos hechos-- el individuo llevaba una pequeña pistola calibre 25 en su cuerpo y se suicida’’, dijo Naranjo, sin precisar otros detalles.