Chávez y Castro hablan de situación mundial y crisis energética

El presidente venezolano Hugo Chávez habló sobre las crisis mundiales de los alimentos, energía y economía durante un encuentro privado de tres horas de duración con Fidel Castro, dijeron los medios de prensa estatales el martes.



Se carece de informes sobre el estado de salud de Castro, de 81 años, luego de la emisión del informe publicado en el sitio en internet del diario del Partido Comunista, Granma, sobre el encuentro de la tarde del lunes. El diario no presentó imágenes de Castro, quien no ha sido visto públicamente desde que se enfermó hace casi dos años y fue fotografiado por última vez en enero.



Granma dijo que durante el ''afectuoso'' encuentro, los dos hablaron sobre la actual situación de Venezuela, el fortalecimiento del monopolio petrolero estatal y las elecciones regionales. Asimismo, se habló sobre las misiones de corte social en las que participan los dos países y la necesidad de profundizarlas, indicó el diario.



Castro le dio a Chávez un ejemplar de la edición cubana del nuevo libro ''Fidel, Bolivia y Algo Más'', sobre la ''conversaron animadamente sobre diversos temas''.



El vicepresidente cubano Carlos Lage y el secretario de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque recibieron a Chávez a su llegada a La Habana la tarde del lunes.



''Siempre habrá nuevos pasos (que dar en la relación bilateral), no nos estancaremos, en lo político, en lo social, en lo energético, en lo económico'', dijo el mandatario sudamericano en breves comentarios a periodistas.



Chávez había anunciado el domingo que arribaría a La Habana, pero no hay agenda de la gira ni se sabe a ciencia cierta cuánto durará.



Temas como el petróleo, la industria farmacéutica, el avance del Banco del Alba o el desarrollo agrícola estarán entre los temas que se avanzarán, dijo el presidente.



Con una relación que alcanzó los 7.000 millones de dólares, Venezuela se convirtió en la primera socia comercial de Cuba a la cual vende crudo mediante condiciones blandas de pago. Mientras tanto, la nación caribeña ofrece a su vecina médicos, técnicos, educadores y toda clase de profesionales para sus planes sociales.



Además, la cooperación bilateral se extiende por casi todos los rubros desde la economía y la ciencia a la cultura.



''En el fondo somos la misma revolución, la que anunciaba (Simón) Bolivar, (José) Martí... Nosotros somos hijos, hijos de esta revolución, hijos de Fidel. El es padre de todos'', comentó Chávez para quien el proceso isleño está en ''expansión'' y en una ''marcha victoriosa''.



Desde antes de tomar el poder, Chávez hizo pública su simpatía por el ex mandatario Fidel Castro, de 81 años de edad, a quien visitó en varias ocasiones --es una de las pocas personas con las cuales se entrevista personalmente-- en su lecho de convaleciente.



La enfermedad del líder cubano generó expectativas en sus enemigos sobre un cambio o una caída de la revolución.



''Fidel (está) allí, vivito y coleando, pensando, escribiendo y dictando lineamientos estratégicos muy importantes para Cuba y nuestra América. Raúl, con las riendas en la mano'', comentó Chávez.