Vinculan a líder opositor guatemalteco en escándalo financieron en Congreso

El superintendente de Bancos de Guatemala, Edgar Barquín, vinculó al líder de la oposición, el ex candidato presidencial general (retirado) Otto Pérez, en un escándalo financiero en el Congreso, al depositar 11 millones de dólares de forma irregular en una cuenta bursátil.



El funcionario aseguró que la Intendencia de Verificación Especial determinó que el político recibió unos 95.000 dólares de la cuenta de la bolsa Mercados de Futuro, la misma donde el Congreso depositó los fondos, por lo que pidió a la Fiscalía investigar la procedencia de los mismos.



"Mi obligación es documentar los hechos y el flujo financiero de los fondos, colaborando con la investigación del Ministerio Público (MP, Fiscalía General) (...). Ahora el MP debe dilucidarlo", argumentó.



Pérez, que en noviembre pasado perdió la presidencia en segunda vuelta con el actual gobernante, Álvaro Colom, acusó al mandatario de utilizar políticamente el caso y "golpear a la oposición" pues los recursos obedecen a un préstamo que realizó a esa entidad financiera.



"Este es un juego peligroso del Ejecutivo, pues están convirtiendo a las instituciones en brazos de ataque político, con calumnias contra la oposición. El Partido Patriota (fundado por Pérez) ha sido el más crítico por el desvío de fondos del Congreso", agregó el ex candidato presidencial.



El escándalo financiero estalló el pasado 4 de junio cuando el entonces presidente del Congreso, Eduardo Meyer, denunció una transacción anómala de 11 millones de dólares sin el conocimiento de la Junta Directiva del Legislativo.



Meyer afirmó que la misma fue realizada por su ex secretario privado Byron Sánchez Corzo, aparentemente en contubernio con el director financiero del Congreso, José Conde Fernández, y el director de Auditoria Interna de este mismo órgano, Daniel Yax Tiu. Los tres están prófugos de la justicia.