Alto al fuego entre Hamas e Israel

EL CAIRO / afp



Israel y Hamas aceptaron respetar a partir de mañana, jueves, una tregua de seis meses en la franja de Gaza, anunciaron ayer martes el movimiento islamista palestino y Egipto, que ejerce de mediador.



Los responsables israelíes se han negado a confirmar esta tregua que, según Hamas, durará “seis meses”, aunque se han referido a un posible acuerdo inminente.



Horas después del anuncio de este acuerdo, un importante responsable del Ministerio de Defensa israelí, el general de reserva Amos Gilad, llegaba a El Cairo para proseguir las negociaciones con responsables egipcios que llevan meses haciendo de mediadores entre Israel y Hamas.



En Gaza, un jefe de Hamas, Khalil al-Haya, enumeró los diferentes puntos del acuerdo en rueda de prensa.



“La duración del periodo de calma que entrará en vigor el jueves a las 06H00 (03H00 GMT) será de seis meses, según el acuerdo concluido bajo la égida de Egipto”, dijo.



Horas después de que entre en vigor tendrá lugar “la apertura parcial de los pasos fronterizos por donde transitan las mercancías”, agregó el responsable, quien especificó que dichos pasos quedarán abiertos en su totalidad “en los próximos días”.



En cuanto a la apertura del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, el responsable anunció que las autoridades egipcias acogerán “una semana después de la entrada en vigor del periodo de calma, una reunión entre representantes de Hamas, de la Autoridad Palestina y de la Unión Europea (UE) para examinar las modalidades de su apertura”.



Según uno de los principales dirigentes de Hamas, Mahmud al-Zahar, que participaba en la conferencia de prensa, el acuerdo afecta a todos los grupos armados palestinos en Gaza, que han sido informados de su contenido.





Logro de Egipto

En El Cairo, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, Hosam Zaki, anunció que su país había “logrado obtener el acuerdo entre las dos partes para un cese total de las hostilidades y de las acciones militares a partir del jueves”.



Egipto ejerce de mediador porque Israel se niega a dialogar con Hamas por considerarlo una organización “terrorista” y Hamas no sólo no reconoce al Estado hebreo sino que está a favor de su destrucción.



El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha optado por la prudencia, aunque sin desmentir el acuerdo.



“Examinamos la posibilidad de lograr rápidamente un periodo de calma. Todavía es demasiado pronto para hablar de calma y cuando entre en vigor, en el supuesto de que entre en vigor, es difícil estimar cuánto tiempo durará”, dijo.



“El test tendrá lugar sobre el terreno. El ejército israelí está, por su parte, dispuesto a hacer frente a cualquier evolución”, agregó.



La semana pasada Barak se opuso al lanzamiento inmediato de una vasta ofensiva militar en la franja de Gaza para intentar poner fin a los disparos de cohetes palestinos sobre localidades del sur de Israel.



Casa Blanca no comenta

Por ahora, la Casa Blanca se ha abstenido de comentar el anuncio de la tregua. El domingo, un responsable israelí afirmó que la tregua no incluiría la liberación de Gilad Shalit, un soldado israelí capturado en 2006 por grupos palestinos, entre ellos Hamas, pese a que Israel lo había puesto como condición para un acuerdo.



Según los comentaristas, la cautela de los responsables israelíes obedece al posible malestar que podría suscitar entre la opinión pública el hecho de que no se prevea la liberación del soldado Shalit. El anuncio del acuerdo de tregua coincidió con la muerte de seis palestinos, cinco de ellos activistas, durante ataques aéreos israelíes en Gaza.