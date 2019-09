Néstor Kirchner en defensa de Cristina

BUENOS AIRES / AFP



El ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003/7) acusó ayer martes de extorsión a productores agrarios en rebeldía fiscal, al convocar en su rol de jefe del gubernamental peronismo a un acto hoy miércoles para respaldar al gobierno de la mandataria Cristina Kirchner.



“Convoco a todos los argentinos mañana (hoy miércoles) al acto en Plaza de Mayo (frente a la Casa de Gobierno) en defensa del sistema y las prácticas democráticas”, dijo Néstor Kirchner al ratificar la convocatoria del Partido Justicialista (PJ, peronismo).



En una inédita conferencia de prensa, que nunca había ofrecido en sus cuatro años y medio de gestión, Kirchner se mostró de buen humor e ingenioso, muy distante de la tensión política tras caceroleos en varias ciudades y la capital la noche del lunes en apoyo al sector rural y contra el gobierno.



“Nos están extorsionando para generar malhumor en la gente”, lanzó el ex presidente en alusión a los cortes de rutas que llevan a cabo productores agropecuarios, a los que culpó de desabastecer al país y generar inflación.





Defiende política económica

Kirchner defendió la política económica, en particular el aumento a las retenciones (impuestos) móviles a las exportaciones de grano, que hace casi 100 días desató la rebelión agraria, con suspensión de la comercialización de granos para el exterior.



El ex presidente habló poco antes de que la mandataria diera un mensaje al país, en el que anunció que enviará al Congreso un proyecto sobre los polémicos aranceles a las ventas externas.



Señaló que “el país y el modelo están intactos, el país está sólido” y, rodeado de varios dirigentes del PJ y sindicalistas peronistas, pidió a los medios de comunicación “que no se presten a la desestabilización política”.



En ese sentido, alentó que en Argentina “nazca una nueva derecha”, que opuso a “la vieja derecha, golpista y desestabilizadora”, en tanto acusó a “los sectores ligados a la represión (de la dictadura 1976/83) estar dando la logística” para los cortes de rutas de los agricultores.