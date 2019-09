Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Turbina de un avión succiona a mecánico

SANTA CRUZ DE TENERIFE / EL PAÍS

El mecánico de la compañía chárter LTE Miguel Ángel R.F., de 24 años, falleció la noche del pasado lunes en el aeropuerto Tenerife Sur (Islas Canarias, España) al ser succionado por la turbina del Airbus 320 que revisaba en ese momento. Cuando los mecánicos se encontraban revisando el tren de aterrizaje, a pocos metros de las turbinas, éstas se accionaron al 90% de su potencia, como se había solicitado. Según la versión conocida ayer martes, la chaqueta del joven, natural de la localidad tinerfeña de La Laguna, fue absorbida por la potente turbina del avión y no se pudo desprender de ella, ni reaccionar, por lo que también fue engullido por los rotores. Sus compañeros no se explican lo ocurrido, ya que el protocolo de seguridad exige situar conos alrededor de las turbinas para evitar ese tipo de accidentes.



Sismo de 5.5 grados en Panamá

PANAMÁ / AP

Un sismo de 5.5 grados se registró ayer martes al occidente del país, sin ocasionar daños ni víctimas, informaron las autoridades. El temblor se produjo a las 12.42 de la tarde y su epicentro se localizó a unos 350 kilómetros al sur de David, la capital de la provincia de Chiriquí, con una profundidad de dos kilómetros, dijo en entrevista telefónica Eric Chichaco, del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Señaló que el movimiento fue sentido en David, aunque explicó que por su lejanía no tendría mayores consecuencias. Chiriquí se ubica en la frontera con Costa Rica.



Cochebomba mata a 11 personas en mercado en Bagdad

BAGDAD / AP

Por lo menos once personas murieron y 35 resultaron heridas al estallar un coche bomba en un mercado de Bagdad, dijeron las autoridades, en el ataque más mortífero de ese tipo en tres meses. Fuentes policiales y hospitalarias dijeron que el coche bomba estaba estacionado en el vecindario de Hurriya en la zona chiíta del norte de la ciudad. La explosión se produjo minutos antes de las 6 de la tarde, cuando el mercado estaba atestado de gente. Durante las últimas semanas había reinado cierta calma en la ciudad, donde rigen estrictas medidas de seguridad. Aunque nadie se atribuyó el ataque, tiene todas las características de al-Qaida. La explosión sacudió la relativa calma en la capital. Comandantes estadounidenses han dicho que al-Qaida en Irak está en retirada, pero advirtieron que los insurgentes mantienen la capacidad de lanzar ataques espectaculares.



Asambleísta ecuatoriana niega vínculos con las FARC

QUITO / AP

La asambleísta María Augusta Calle, que ha aparecido en fotografías junto a miembros de las FARC, negó ayer martes ante la fiscalía que tenga procesos judiciales por supuestos nexos con esa guerrilla colombiana y su abogado adujo que ella contactó al grupo rebelde en su condición de periodista. “He venido de forma absolutamente voluntaria para esclarecer cualquier duda que haya sobre mi vida’’, aseguró la asambleísta del partido de gobierno, Alianza PAIS, ante la convocatoria que hiciera la semana pasada el fiscal Washington Pesántez para rendir una versión libre. Calle aseguró a periodistas en las afueras de la fiscalía que “he venido a entregarle al señor fiscal un certificado de que no tengo abierta ninguna indagación en la República de Colombia, eso ha sido un montaje mediático’’.



Detienen a un alcalde y a varios españoles por corrupción

MADRID / AP

La Policía realizó detenciones en Bilbao ayer martes, de personas presuntamente vinculadas con la operación contra la corrupción urbanística en Estepona, Málaga, informó la agencia Europa Press citando fuentes policiales. Ya suman 23 los detenidos, entre ellos el alcalde del lugar, Antonio Barrientos, y otras autoridades municipales acusadas de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, informó la agencia. Fuentes policiales y judiciales se negaron a dar más información por tratarse de una operación en curso. Desde hace dos años, la Policía investiga denuncias de corrupción inmobiliaria en la vecina Marbella, una ciudad frecuentada por la alta sociedad internacional, donde hubo medio centenar de detenidos.



Paramilitar colombiano se declara culpable de narcotráfico en NY

NUEVA YORK / AP

Un notorio paramilitar colombiano se declaró culpable en Nueva York, ayer martes, por contrabando de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Diego Murillo estaba entre los 14 paramilitares extraditados a Estados Unidos el mes pasado para responder a cargos de narcotráfico. Se declaró culpable sorpresivamente en un tribunal federal de Manhattan, 35 días después de arribar a Estados Unidos, a cambio de cumplir una sentencia de 27 a 33 años de prisión. Según la Fiscalía, las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia bajo la conducción de Murillo se convirtieron en una de las principales proveedoras de cocaína en Nueva York.



México adopta juicio oral y público

MÉXICO / AP

El Presidente de México aprobó ayer martes una amplia reforma judicial que incluye el juicio oral y público en lugar de los procesos a puertas cerradas en que los jueces se basan sobre todo en declaraciones por escrito. Bajo la enmienda constitucional sancionada por el presidente Felipe Calderón, procuradores y defensores deberán presentar sus alegatos de manera oral. Una cláusula que hubiera permitido los allanamientos sin orden judicial fue anulada debido a las protestas de los grupos defensores de derechos humanos. En cambio, se crea un una nueva clase de jueces que podrán ordenar los allanamientos con mayor rapidez. La nueva ley permite al procurador mantener detenido a un sospechoso durante hasta 80 días sin presentar cargos.