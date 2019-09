Califica de "barbaridad" normativa de UE

El presidente del Ecuador, Rafael Correa, calificó de ''una barbaridad'' y ''una vergüenza'' que criminaliza la migración, la aprobación por el parlamento europeo de una normativa para repatriar a inmigrantes indocumentados residentes en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea.



El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una polémica norma para repatriar inmigrantes que permite, entre otras cosas, que los estados pertenecientes a la Unión Europea pueden detener en centros de internación hasta por 18 meses a los inmigrantes antes de ser expulsados.



Raúl Vera, embajador paraguayo ante la UE en Bruselas, declaró a la radioemisora 9.70 de Asunción que ''estamos ante una decisión con un contenido bárbaro. Las normas contra la migración irregular violan algunos derechos humanos aprobados y suscritos por la comunidad europea'', agregó.



El presidente Correa fue uno de los primeros mandatarios de Latinoamericana en reaccionar ante tal medida que afectaría a más de tres millones de inmigrantes de ciudadanos pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones, que integran Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, según datos de la cancillería ecuatoriana.



Según la prensa paraguaya sólo en España se encuentran unos 100.000 paraguayos, la mayoría sin visa de trabajo.



Hasta ahora, ciudadanos de Argentina, Brasil Chile, México, Uruguay y Guatemala, entre otros, no necesitan visa para entrar a Europa, pero a los nacionales de Colombia, Paraguay y Ecuador sí se les exige ese documento.



La aprobación del cuerpo legal, denominado ''Directiva de retorno'', representa ''una verdadera vergüenza para esa Europa que antes era una Europa de luces'', aseguró Correa en entrevistas a primera hora del miércoles con la radioemisora Sonorama y el Canal Uno de Televisión.



''Esa directiva no es una directiva de retorno sino una directiva de la vergüenza, realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa'', afirmó Correa con dureza.



También criticó ''el doble discurso, la doble moral de los países desarrollados''.



''¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?'', preguntó.



Correa anticipó que ''vamos a iniciar una acción a nivel regional para presentar un frente común, al menos a nivel sudamericano, para protestar frente a esta agresión, frente a este atentado a los derechos humanos'',



El mandatario ecuatoriano expresó ''nuestra solidaridad después de la barbaridad que ha aprobado la Eurocámara para criminalizar la migración'' a los miles de ecuatorianos que viven en Europa, especialmente en España e Italia.



Julio César Torales, director de la oficina en Paraguay de Amnistía Internacional, dijo que la resolución ''es lamentable porque representa un retorno a una conducta primitiva que no refleja, precisamente, la reputación democrática de varios países europeos. Se están violando derechos humanos''.



Los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones habían enviado el 9 de junio una comunicación a los máximos dirigentes de la Unión Europea ''en la que señalan las consecuencias negativas que la mencionada directiva podría ocasionar para los más de tres millones de migrantes de origen andino que residen en el territorio europeo''.