Fidel Castro aparece con Chávez en video

El líder cubano Fidel Castro reapareció el martes, delgado pero animado, en video y fotos con el presidente venezolano Hugo Chávez y su hermano Raúl Castro, sus primeras imágenes difundidas en la televisión y la prensa local en cinco meses.



Vestido de traje deportivo blanco, rojo y azul, Castro aparece sentado y de pie en un jardín, mientras conversa la mañana del martes con Chávez y Raúl, en un encuentro de hora y media, según el reporte del telenoticiero, seguido por dos fotografías publicadas en la noche en los diarios locales en internet.



"Hasta la victoria siempre"



Aunque no se le escuchó hablar en el video, de unos tres minutos, Fidel Castro gesticula con cierta fluidez en la plática, en la que también estuvo presente su secretario privado Carlos Valenciaga.



"Hasta la victoria siempre", le dice el mandatario venezolano al despedirse, tras un informal saludo militar que el líder comunista, de 81 años, responde palmeándole los hombros.



La charla giró en torno "al impacto de la crisis de los precios de los alimentos y la manera en que los países lo deben enfrentar, valoraron el tema como un asunto estratégico y un problema de seguridad nacional", subrayó la nota leída por un presentador para acompañar las imágenes.



"Coincidieron en que la batalla fundamental es aumentar la producción agrícola e identificaron como una vía para su logro el impulso de proyectos conjuntos en esta área", dijo el informe.



Castro, quien en febrero renunció al gobierno que ostentó por casi medio siglo, no es visto en público desde que enfermó hace dos años, y sus últimas imágenes eran las tomadas el 16 de enero, cuando lo visitó el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.



La prolongada ausencia de imágenes y la disminución de la frecuencia con que publica en la prensa sus artículos "Reflexiones del compañero Fidel", motivó en las últimas semanas rumores, sobre todo en el exterior, de una gravedad, nueva operación o incluso de su muerte.



Aunque de la anterior entrevista con Chávez el 8 de marzo no se difundieron imágenes, ni de un encuentro con el presidente boliviano Evo Morales en mayo, las visitas del aliado venezolano casi siempre son aprovechadas para fotos o videos, como señal de vida.



En esta ocasión, Chávez y Fidel hablaron también el lunes durante unas tres horas sobre la crisis alimentaria, financiera y energética, la situación en Venezuela y temas de interés bilateral, según una nota oficial.



"Fidel (está) allí, vivito y coleando, pensando, escribiendo y dictando lineamientos estratégicos muy importantes para Cuba y nuestra América. Raúl, con las riendas en la mano", comentó el gobernante venezolano.



Chávez lo ha visitado una docena de veces



Chávez, quien lo ha visitado una docena de veces durante la crisis de salud, es una de los pocos que conoce de primera mano el estado del líder cubano, que convalece en un sitio no revelado, dedicado -dijo- a escribir sus memorias y artículos.



Durante la enfermedad de Fidel, Chávez estrechó lazos con el gobierno de Raúl Castro, con quien conversó el lunes y martes del avance de millonarios proyectos bilaterales, en petróleo, producción de alimentos, comunicaciones, acuerdos comerciales y cooperación.



"somos la misma revolución"



"Fidel, Raúl y Chávez destacaron la solidez de las relaciones entre nuestros países", según el informe oficial. Chávez dijo formar "un solo equipo" con los hermanos Castro. "Esta revolución marcha hacia adelante redoblando tambores" y "está más viva que nunca", "somos la misma revolución", subrayó.



Venezuela es el principal socio político y económico de Cuba -con un intercambio de unos 7 mil millones de dólares-, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, y envía a La Habana unos 100 mil barriles diarios de petróleo.