YouTube abre sala de proyección para cineastas independientes

El sitio de videos YouTube, de Google Inc., ha creado una sala virtual de cine para proyectar las obras de cineastas independientes ante una audiencia global.



Los cineastas con aspiraciones utilizan ya YouTube para darse a conocer. la nueva sala, que comenzará el miércoles, les da un escenario de fácil acceso _ y les permite compartir los ingresos por concepto de publicidad.



''Esperamos que cuando ven que miles de personas contemplan sus películas, la experiencia será asombrosa'', dijo la gerente de cine y animación de YouTube, Sara Pollack.



La sala de proyecciones presentará cuatro películas nuevas por semana, seleccionadas por la junta editorial de YouTube.



Se exhortó a los cineastas a presentar sus creaciones. Además, la junta examinará los festivales de cine y socios como Sundance Channel para seleccionar películas.



Entre los primeros ocho títulos que serán presentados figuran ''Love and War'', una película de guiñoles de un director sueco; el corto postulado para un Oscar ''I Met The Walrus'' sobre una entrevista con John Lennon; y ''Are You the Favorite Person of Anybody?'' de la actriz Miranda July.



Los cineastas pueden seleccionar la posibilidad de contar con una casilla que diga ''Compre ahora'' anexa a sus otras de venta en DVDs o copias digitales. Además, recibirán la parte del león de los ingresos generados por la difusión de sus obras.



YouTube dijo que las personas cuyos videos atraen regularmente un millón de espectadores pueden ganar varios miles de dólares al mes.



Empero, el mayor beneficio puede ser darse a conocer.



Cuando YouTube difundió en febrero el corto de nueve minutos ''Spider'', de Nash Edgerton, fue el quinto corto mejor vendido en iTunes, según Pollack.



Los creadores del largometraje ''Four Eyed Monsters'', Susan Buice y Arin Crumley, se dieron a conocer cuando más de un millón de usuarios de



YouTube les ayudaron a lograr un contrato de distribución por televisión y DVDs, agregó Pollack.



''Acabaron ganando mucho, mucho dinero, irónicamente proyectando gratuitamente su película en la internet'', dijo Pollack.