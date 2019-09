Colombia aprueba primera ley para reparación de víctimas

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley para la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, la primera ley integral que tenga Colombia para asistir a miles de personas afectadas por la violencia.



La ley debe favorecer a unos tres millones de personas que han sufrido la muerte de parientes o el desplazamiento de sus lugares de orígenes debido a la acción de grupos armados ilegales en las últimas décadas.



La aprobación de la ley se produjo el miércoles al filo de la medianoche, contando con el apoyo de la bancada de la coalición del gobierno del presidente Alvaro Uribe, quien se oponía a algunos artículos del proyecto, dijeron legisladores. El Senado tiene 102 integrantes, 70 de ellos de partidos aliados al gobierno.



Como todo proyecto legislativo colombiano, el texto para la reparación de víctimas debía ser sometido a cuatro debates y aprobaciones, dos en el Senado, ya superadas, y dos en la Cámara de Representantes.



El senador Juan Fernando Cristo, del opositor Partido Liberal y uno de los siete redactores del proyecto presentado al congreso a fines del 2007, dijo que debido a la aprobación de la bancada oficialista da por descontado que recibirá también el visto bueno en los dos debates en la Cámara de Representantes y que la ley ya esta aprobada y sancionado por el jefe de estado para septiembre u octubre.



Se espera que beneficie a tres millones de personas a lo largo de los próximos 10 años, aunque ese tiempo pueda extenderse, indicó Cristo en entrevista telefónica. La ley absorbe, dijo el legislador, una disposición emitida por el gobierno en abril y que reserva unos 7.000 millones de pesos (4.000 millones dólares) para indemnización de víctimas en la próxima década.



Explicó que si bien Colombia ha vivido en una conflicto interno desde hace más de 40 años y existen decretos y leyes que tangencialmente tocan el tema de indemnizaciones a víctimas, nunca antes hubo en el país una ley integral que reuniera todas las disposiciones y las amplia más allá de la reparación económica para una persona, incluyendo temas como la obligación del estado también a dar una ''reparación colectiva'' o para una comunidad, como reconstruirla con obras de infraestructura, tras ataques armados, hasta la de conseguir el retorno de pobladores a sus tierras.



''Todos respaldábamos la ley...nos sorprendió que el gobierno le retirara su apoyo, pero después vio como todos los congresistas, incluyendo de ellos (aliados al gobierno) la querían...y le ganamos esa batalla'', dijo Cristo.



El ministro del Interior, Carlos Holguín, aseguró que el gobierno no se oponía a ley en sí misma sino sólo a algunos artículos --como uno que otorgaría pensión de invalidez, cuyo monto varía, a las víctimas del conflicto-- porque implicaban dineros que el congreso no decía de dónde saldrían.



''Al principio teníamos nuestras reservas de este proyecto...porque no estaba medido el impacto fiscal de esta ley'', dijo Holguín en diálogo telefónico. Pero tras negociaciones en el debate, se retiraron del proyecto una veintena de artículos, como aquel del pago de pensión de invalidez, y el gobierno cedió.



Finalmente ''se llegó a un consenso y a unas formulas que dejan al gobierno satisfecho para que este proyecto siga su curso...este proyecto será apoyado por el gobierno''. señaló.