Chávez amenaza con suspender envío de crudo a UE si aplica ley de migración

El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó este jueves con no enviar más petróleo a los países europeos que decidan aplicar la ley sobre la expulsión de indocumentados aprobada el miércoles por el Europarlamento.



"Al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países europeos" que apliquen esta directiva, aseguró Chávez en una rueda de prensa junto al presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo.



El mandatario venezolano aseguró además que de igual manera que Europa decide devolver a sus países de origen a los indocumentados, los países latinoamericanos también podrían decidir "el retorno de las inversiones europeas".



"Al menos en Venezuela. Aquí no nos hacen falta (...) Vamos a revisar las inversiones que tienen aquí para aplicar nosotros también una directiva del retorno. ¡Retornen sus inversiones para allá!", declaró Chávez.



El Europarlamento aprobó el miércoles en Estrasburgo (este de Francia) la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea (UE), que establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.