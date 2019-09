Madre de Ingrid Betancourt moderadamente optimista por anuncio de Francia

Yolanda Pulecio, madre de la rehén colombo-francesa Ingrid Betancourt dijo hoy que es "moderamente optimista" sobre la suerte de su hija, tras el anuncio de que el gobierno francés consiguió reanudar contacto con la guerrilla de las FARC.



"Soy moderadamente optimista. Las FARC deben entender que mantener a Ingrid como rehén ya no les sirve, ya le han sacado toda" utilidad posible a su secuestro, señaló Pulecio a periodistas.



Una fuente cercana a la presidencia francesa dijo este jueves desde París que se coniguió reanudar el contacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual había sido interrumpido tras la muerte el 1 de marzo del número dos de esa organización, Raúl Reyes, por una incursión colombiana a su campamento en el norte de Ecuador.



La misma fuente señaló que según los reportes recibidos, Betancourt -secuestrada desde febrero de 2002 cuando realizaba campaña por la presidencia colombiana- sigue viva aunque su salud va mal.



Pulecio recordó que según informes de la guerrilla, que le hizo conocer la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba quien medió el año pasado ante las FARC, la salud de Betancourt ha mejorado respecto a la situación que evidenciaba en noviembre, cuando una fotografía suya destinada a servir de prueba de supervivencia, la mostró muy delgada y triste.



"Eso es todo lo que he sabido", señaló Pulecio.



El pasado 8 de junio, el director del periódico del partido Comunista, Carlos Lozano, reveló que junto al ex candidato presidencial Alvaro Leyva y previa autorización del gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe, había reactivado la comunicación con las FARC y con su nuevo jefe, Alfonso Cano.



Cano reemplazó al frente de la principal guerrilla colombiana a su fundador y líder histórico Manuel Marulanda Vélez ("Tirofijo"), cuya muerte en marzo por enfermedad fue informada por la cúpula rebelde.



Lozano sostuvo que las comunicaciones con Cano se reanudaron "y puedo decir que todo está por buen camino", en referencia a la propuesta guerrillera de canjear a unos 39 secuestrados, entre ellos Betancourt y tres estadounidenses, por rebeldes presos.