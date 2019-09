Obama recibe múltiples donaciones y renuncia a fondos públicos en EEUU

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, renunció este jueves a obtener financiación pública, tras recibir el apoyo de más de 1,5 millones de donadores, a lo cual el campo republicano reaccionó acusándolo de traicionar viejas promesas.



"Tomamos la decisión de no participar en el sistema de financiación pública para las elecciones generales", dijo Obama en un mensaje de video a sus simpatizantes, revirtiendo una promesa del año pasado de usar fondos del Tesoro federal, y con lo cual no tendrá límites en el monto que pueda obtener.



Bajo el sistema de financiamiento público, los candidatos limitan su gasto a cambio de obtener fondos federales para su campaña.



"No es una decisión sencilla, especialmente porque yo apoyo un sistema robusto de financiamiento público de las elecciones", dijo el senador de Illinois, que se convierte en el primer candidato presidencial que renuncia al dinero del Tesoro para una campaña para elecciones generales.



No obstante, Obama alegó que el sistema financiero está "quebrado" y que se necesita acopiar todos los recursos posibles para derrotar a los republicanos en la elección de noviembre.



"Esto significa que renunciaremos a más de 80 millones de dólares en fondos públicos durante los meses finales de estas elecciones", dijo el candidato.



En efecto, esta decisión priva a Obama de unos 85 millones de dólares provenientes de fondos públicos, pero le permite recaudar más dinero para la fase final de su campaña, que comenzará oficialmente cuando acepte la investidura del Partido Demócrata en la convención nacional prevista del 25 al 28 de agosto en Denver (Colorado, oeste).



Obama recaudó la contundente cifra de 265,4 millones de dólares hasta el momento, lo cual rompe todos los récords alcanzados hasta ahora en la actual fase de la carrera presidencial, y recibió el apoyo de más de 1,5 millones de pequeños donadores que han colaborado reiteradamente a través de internet.



El candidato señaló que estas operaciones "online" se han vuelto una base alternativa al sistema de financiamiento de Washington, bajo el cual para obtener fondos federales los candidatos deben limitarse a gastar cerca de 85 millones de dólares durante la temporada de elecciones.



El equipo de campaña de su rival John McCain dijo el jueves que Obama traicionó sus principios y rompió su palabra al tomar esta decisión.



"Hoy (jueves), Barack Obama se ha revelado como otro típico político que hará y dirá lo que le resulte más conveniente", dijo el director de prensa de McCain, Jill Hazelbaker, en un comunicado.



"Esta decisión tendra consecuencias extraordinarias y de largo alcance que debilitarán y socavarán el sistema de financiamiento público", agregó.



El candidato demócrata había prometido el año pasado trabajar "agresivamente" con los republicanos para llegar a un acuerdo para preservar el sistema de financiamiento público.



Pero en su video del jueves, Obama insiste en que este sistema está "quebrado" y que McCain puede beneficiarse de donaciones ilimitadas, a través del Partido Republicano y de grupos de derecha que no están afiliados directamente a su campaña.



Según Obama, las apuestas están demasiado altas como para darse el lujo de que se le dificulten las cosas a los demócratas.



"Éste es nuestro momento y nuestro país depende de nosotros", dijo Obama, citando la guerra en Irak, la salud, la educación y la economía como principales desafíos.



"Únanse a mí y declaren su independencia de este sistema quebrado, y contruyamos la primera campaña para elecciones generales que esté verdaderamente fundamentada en el pueblo estadounidense".