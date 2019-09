Chávez amenaza con suspender petróleo a Unión Europea

El presidente Hugo Chávez amenazó ayer jueves con suspender los suministros de petróleo a los países europeos que ratifiquen la norma del parlamento de ese bloque que dispone la repatriación de inmigrantes indocumentados.



Chávez dijo que “al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países’’ que ratifiquen la normativa. El gobernante advirtió, además, que al país europeo que aplique la regulación ordenará que “retornen sus inversiones’’ a Europa.



Chávez hizo en el anuncio durante un acto en la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) donde estaba presente el presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo.



Morales teme violencia

En tanto, el presidente Evo Morales dijo que la norma que aprobó la Unión Europea para expulsar a inmigrantes ilegales puede desencadenar violencia y enfrentamientos en Europa y Latinoamérica, y anunció que promoverá una campaña internacional de rechazo a esa medida.



“Yo pido a los presidentes de Europa, al Parlamento Europeo, que no cometan una agresión a la humanidad y a la vida. Lo que están haciendo es muy grave’’, declaró durante una reunión con corresponsales extranjeros.



Aseguró que la llamada “directiva de retorno’’ de inmigrantes que faculta a encarcelar y expulsar a ilegales desde 2010, puede generar “conflictos en Europa y Latinoamérica, porque habrá una reacción’’. “Yo les pido que no nos lleven a un enfrentamiento’’, dijo.



Conservadores y liberales del Parlamento Europeo sumaron votos el miércoles para aprobar una directiva que permite ampliar la detención de inmigrantes ilegales hasta 18 meses y su posterior expulsión. La decisión generó inmediato rechazo en gobiernos latinoamericanos.



Morales dijo que aprovechará toda reunión de mandatarios para impulsar resoluciones de rechazo, incluso con mandatarios de África.



El mandatario envió una carta a los gobiernos del bloque europeo antes de que se aprobara la norma con el mismo tono y en ella advierte que de si llegara a aplicar la “directiva de retorno’’, su gobierno podría exigir visado a los europeos por una cuestión de reciprocidad. Su gobierno aprobó en 2007 un visado de ingreso al país a estadounidenses, por las mismas razones.



Correa: es una “barbaridad”



Mientras, el presidente Rafael Correa calificó de “una barbaridad’’ y de “una vergüenza’’ la aprobación por el Parlamento europeo de la normativa para repatriar a inmigrantes indocumentados residentes en los países de la Unión Europea, y afirmó que con la medida se busca “criminalizar la migración’’.



Raúl Vera, embajador paraguayo ante la UE en Bruselas, declaró a la radioemisora 9.70 de Asunción que “estamos ante una decisión con un contenido bárbaro. Las normas contra la migración irregular violan algunos derechos humanos aprobados y suscritos por la comunidad europea’’, agregó. En Bolivia, Katia Romero, Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que “amentamos profundamente que Europa haya tomado esta decisión que vulnera los derechos humanos’’, y sugirió que los países afectados tomen acciones conjuntas.