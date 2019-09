Vaticano interesado en conmemoración por Canal de Beagle

El Vaticano ve con buenos ojos una reunión conjunta que se proponen celebrar los parlamentos chileno y argentino para conmemorar el término de un litigio entre los dos países gracias a la intermediacion del entonces papa Juan Pablo II, afirmó el presidente del senado de Chile, Adolfo Zaldívar.



La reunión, que coinciden en realizar en la Antártida los dos parlamentos, será para conmemorar los 30 años de la firma de un acuerdo que puso fin a un conflicto limítrofe entre los dos países por el Canal del Beagle cuando estaba a punto de degenerar en una guerra.



Zaldívar informó el viernes de esta idea al secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, el arzobispo Dominique Mamberti, quien se mostró muy interesado, expresó el dirigente chileno a la AP.



''No sé si el Vaticano participará de este encuentro, cuya fecha debemos fijar, pero Mamberti y el ex secretario de Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano, con quien también me reuní, se mostraron muy interesados''.



El presidente del senado chileno puso término a su visita a Italia, durante la cual se entrevistó con los presidentes de las dos ramas del Parlamento y fue recibido también por el presidente Giorgio Napolitano.



El dirigente dijo que había invitado a visitar a su país a los presidentes del senado, Renato Schifani, y de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, ambos de la coalición de centroderecha que gobierna a este país.