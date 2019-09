McCain trata de comparar a Obama con Carter

Jimmy Carter figura entre los ex presidentes de Estados Unidos más activos, pero ni él podía anticipar que su nombre sería mencionado con insistencia en una campaña presidencial 28 años después de abandonar la Casa Blanca.



El senador John McCain, virtual candidato presidencial republicano, ha invocado reiteradamente el nombre de Carter en actos de campaña. El objetivo es vincular a Carter con el candidato presidencial demócrata Barack Obama.



También Carter era prácticamente un desconocido a nivel nacional cuando se postuló como candidato a presidente por los demócratas en 1976 y fue elegido por sus promesas de esperanza y de cambio. Pero Carter tuvo graves dificultades en su mandato, incluidos problemas económicos, altos costos de la energía, y una política exterior considerada débil, y que concluyó con la ocupación de la embajada norteamericana en Teherán por milicianos islámicos.



El miércoles, durante un acto de recolección de fondos en Chicago, McCain dijo que elegir a Obama será ''como elegir a Jimmy Carter para un segundo mandato''.



La comparación entre Obama y Carter puede ofrecer cierto terreno fértil a McCain, un veterano de 22 años en el Senado que, a los 71 años, intenta convencer no de que él tiene demasiada edad para ser presidente, sino que Obama, de 46 años, es demasiado joven como para servir de comandante en jefe o conducir la economía con responsabilidad.



De todas maneras, no es una estrategia perfecta. Aunque el legado político de Carter puede ser recordado por votantes conservadores de más de 50 años, escasas personas de menos de 40 años tienen la menor idea de cómo fue su presidencia. Para esos votantes más jóvenes, Carter es mejor conocido por sus tareas en Hábitat para la Humanidad, o como un humanista que ganó el Premio Nóbel de la Paz en el 2002.



Merle Black, un experto en ciencias políticas de la universidad Emory, en Atlanta, dijo que la comparación con Carter no ayudará a McCain a atraer a jóvenes votantes.



''Para los votantes jóvenes, no existe una imagen clara de Jimmy Carter, excepto por su labor internacional'', dijo Black. ''La mejor manera sería que McCain hable (con los jóvenes) acerca de los problemas que enfrenta el país, en lugar de recordar a Jimmy Carter''.



Ex gobernador de Georgia, Carter derrotó al presidente en ejercicio Gerald Ford en 1976. Perdió en 1980, por amplio margen, frente al republicano Ronald Reagan.