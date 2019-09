El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

20 Junio 2008

7:25 p.m. |

Gobierno dice que frustró un atentado contra Morales

LA PAZ / AP

Un fiscal de la ciudad de Santa Cruz dejó en libertad a dos sospechosos de preparar un atentado en contra del presidente Evo Morales, pese a que el gobierno afirmó que se trató de “una tentativa de magnicidio’’. “Queremos denunciar que la fiscalía no está cumpliendo su trabajo’’, dijo el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, y añadió que “los sospechosos fueron detenidos (el jueves) con armas y los deja en libertad’’ horas después, agregó en una rueda de prensa ayer viernes. El fiscal William Torres, que atendió el caso en la ciudad oriental de Santa Cruz, dijo telefónicamente a la AP que ordenó la libertad de los detenidos porque “no es delito portar armas’’. Según Torres, los sospechosos fueron detenidos en un sitio distante al aeropuerto donde llegó Morales.



Seis personas mueren soterradas en Guatemala

GUATEMALA / AP

Al menos seis personas murieron ayer viernes al ser enterradas por un alud de basura en un vertedero de la capital a raíz de las fuertes lluvias en los últimos días, informaron las autoridades. “Tenemos un dato preliminar de seis fallecidos, entre ellos una mujer y un menor de edad que trabajaban recolectando basura en el lugar’’, dijo a la AP el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Marco Antonio Monzón. Las autoridades consideran que el desprendimiento se debió a las fuertes lluvias que han afectado al país. “Creemos que con el agua se aflojó la basura acumulada y fue por esto que se dio el alud’’, explicó Monzón.



ELN libera a secuestrados de escasos recursos

BOGOTÁ / AP

Dos funcionarios universitarios y un periodista secuestrados por la guerrilla hace cuatro meses, fueron liberados por sus captores debido a que los plagiados eran de escasos recursos, informó el viernes a la AP uno de los afectados. La liberación de los tres se produjo el jueves en la tarde en un solitario paraje conocido como Corual a unos 760 kilómetros al norte de Bogotá, donde fueron recogidos por voluntarios de la Cruz Roja Colombiana. Los funcionarios Maikol Mendoza y John Romero, y el periodista Mario Alfonso Puello fueron secuestrados por 12 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en febrero en la zona de rural de Dibulla, población a unos 660 kilómetros al norte de Bogotá, cuando realizaban labores de alfabetización en comunidades indígenas de la región.



Advierten escasez de gas y combustibles en Argentina

BUENOS AIRES / AP

Los distribuidores de gas de Argentina denunciaron ayer viernes una crisis energética ‘’grave’’ ante el corte de suministro de gas proveniente de Bolivia y la escasez de combustibles. “Estamos en medio de una crisis energética aunque hoy el problema del campo la esté tapando’’, dijo Osvaldo Spanu, gerente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas), a radio Continental. “Hay falta de entrega de gas de Bolivia y no se consigue gasoil (diesel)... El gasoil que se consigue se hace a un valor superior a la nafta premium (gasolina de mayor octanaje)... El problema de la crisis es grave’’, agregó.



Ex jefe de prensa pide a Bush que hable de filtración

WASHINGTON / AP

Un ex secretario de prensa de la Casa Blanca dijo ayer viernes a una comisión legislativa que el presidente George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney querían que dijera que el secretario de este último no intervino en la filtración de la identidad de la ex analista de la CIA Valerie Plame, versión que resultó ser falsa. Scott McClellan, vocero de Bush de 2003 a 2006, dijo que tuvo dudas sobre la conveniencia de defender públicamente a I. Lewis “Scooter’’ Libby, secretario de Cheney en aquel entonces. Posteriormente, Libby fue condenado por obstruir la investigación que realizaba el FBI sobre la filtración. McClellan dijo a la Comisión Judicial de la Cámara que desconocía si fue cometido delito alguno para encubrir la filtración. Empero, criticó a la Casa Blanca, y sugirió que la sede presidencial sigue encubriendo la filtración del caso Plame.



En el Salvador aumentan salario a empleados públicos

SAN SALVADOR / AP

Buscando paliar la crisis económica que viven los salvadoreños, la Asamblea Legislativa aprobó un aumento salarial de hasta 50 dólares mensuales para la mayoría de los empleados públicos. Al cumplir su cuarto año de gobierno, el uno de junio, el presidente Tony Saca anunció que para resolver el problema económico de los más de 59,500 empleados públicos, recibirían un aumento de 50 dólares mensuales a partir del 21 de julio, pero los partidos opositores presionaron para que el incremento salarial alcanzará a todos los trabajadores.



China admite haber comprado presos de EU a Corea del Norte

WASHINGTON / AP

Tras negarlo durante décadas, el gobierno chino reconoció haber enterrado en su territorio a un prisionero de guerra estadounidense, e indicó a Estados Unidos que un soldado adolescente capturado en la guerra de Corea murió una semana después tras “sufrir una enfermedad mental’’, según documentos proporcionados a The Associated Press. China insistió desde hace tiempo que todas las incógnitas relacionadas con los prisioneros de guerra fueron aclaradas al concluir la campaña coreana en 1953 y que ningún estadounidense fue trasladado al territorio chino desde Corea del Norte. El caso del sargento del ejército Richard G. Desautels abrió otro capítulo en esta historia y plantea la posibilidad de que aparezcan detalles nuevos sobre la suerte de otros prisioneros de guerra.