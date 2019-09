Triunfo abrumador del “Sí “ en Tarija

Los resultados extraoficiales en el referendo de la región boliviana de Tarija dan un abrumador 80,3% al Sí a los estatutos autonómicos, según recuentos realizados a boca de urna por la red privada de televisión ATB, mientras se aguardaba información oficial.



El referendo para validar los estatutos autonómicos en Tarija, que alberga el 85% del gas natural boliviano, se realizó con incidentes esporádicos que evitó que algunas mesas funcionaran para que los ciudadanos pudieran votar.



Los resultados parciales oficiales se darían a conocer en horas de la madrugada de hoy lunes, mientras que las cifras finales se darán a conocer hasta mañana martes, según el director de Informática del tribunal electoral, Fernando Cortez.



Según la Corte, debían funcionar 1,107 mesas de sufragio en todo el departamento que tiene un padrón electoral de 173,231 ciudadanos sobre una población total de 391,226 habitantes.



El presidente de la Corte Electoral, Mario Guzmán, dijo que a raíz de incidentes aislados cuatro recintos electorales “no pudieron funcionar, lo que provoca una baja mínima en la votación de los ciudadanos, pero esperamos tener datos más concretos más adelante”. Guzmán no pudo precisar datos sobre el abstencionismo que promovió el oficialismo.



Centros cerrados en Yacuiba y Bermejo

Sin embargo, medios locales dijeron que muchos centros de votación de Yacuiba y Bermejo, donde los pobladores levantaron bloqueos de la carretera contra el referendo, permanecieron cerrados por falta de garantías.



La mesa en la que sufragó el prefecto Mario Cossío, promotor de la consulta por los estatutos, fue una de las primeras en ser escrutadas con 82 inscritos de los cuales votaron 57. Luego del recuento se constató que 54 personas se inclinaron por el Sí, cuatro por el No y una anuló su voto.



El referendo por estatutos autonómicos, que previamente realizaron Santa Cruz, Beni y Pando, no está autorizado por la Corte Nacional Electoral y es calificado de ilegal por el gobierno.