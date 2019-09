Centenares mueren ahogados en Filipinas

Cientos de pasajeros podrían haber muerto al quedar atrapados cuando el transbordador donde viajaban zozobró en las Filipinas durante el tifón Fengshen, dijeron el domingo dos sobrevivientes que lograron nadar hasta la playa.



El transbordador Princess of Stars se hundió con más de 740 pasajeros y tripulantes a bordo, en medio de un mar embravecido y vientos fuertes.



Una embarcación de rescate llegó hasta donde se encontraba el navío, del que sólo asomaba la punta trasera de la quilla sobre las aguas, más de 24 horas después de que perdió el contacto por radio. No había indicios de sobrevivientes.



“No han visto a ninguno. Están peinando el área. Están estudiando la dirección de las olas para determinar hacia dónde habría llevado la corriente a los sobrevivientes’’, dijo el vocero de la guardia costera, teniente Arman Balilo.



El papa Benedicto XVI dijo el domingo que estaba rezando por las víctimas del desastre del transbordador, en especial por el gran número de niños a bordo. La religión católica es la predominante en Filipinas.



La tormenta dejó al menos 137 muertos en Filipinas después que sumergió comunidades enteras y ocasionó deslaves, dijo el senador Richard Gordon, jefe de la Cruz Roja nacional. Antes había reportado que eran 155 personas fallecidas, pero dijo que algunos cadáveres habían sido contados dos veces.



Sin embargo, se teme que la cifra de muertes se eleve en forma dramática con el hundimiento del transbordador. Hasta el momento sólo se sabe de 10 sobrevivientes que lograron llegar a tierra.



Cientos de personas registradas como desaparecidas no incluyen a los pasajeros y tripulantes del transbordador de la empresa Sulpicio Lines. Sus preocupados parientes lloraban mientras aguardaban noticias.



Gordon dijo que ha solicitado ayuda a las autoridades estadounidenses para encontrar a cualquiera que pudiera seguir con vida dentro del transbordador, y éstas le dijeron que “van a hacer un gran, gran esfuerzo’’.



El comandante Antonio Cuasito, portavoz del servicio de guardacostas de la ciudad de Cebu, dijo que varios hombres rana nadaron hasta el barco hundido y golpearon el casco con instrumentos de metal, “pero la respuesta fue negativa’’.



Dijo que la operación de rescate fue suspendida durante la noche debido a las grandes olas.



“Si el clima lo permite, mañana (el lunes) intentarán penetrar’’ en el interior de la embarcación, señaló.



Los aldeanos encontraron seis cadáveres --incluyendo un hombre y una mujer que se habían abrazado-- junto con chancletas infantiles y chalecos salvavidas en una costa cercana al lugar del naufragio.



Las autoridades verificaban los reportes de que un gran número de sobrevivientes podría haber llegado hasta una isla cercana, y que una balsa salvavidas había sido detectada cerca de otra, dijo Cuasito.



“Sólo podemos rezar para que haya muchos sobrevivientes, de forma que podamos reducir la cifra de muertos’’, agregó.



Reynato Lanoria, uno de los encargados de la limpieza en el barco, dijo que unas 100 personas podrían haber sobrevivido, “pero los otros estaban atrapados en el interior’’.



“Creo que para este momento ya todos están muertos’’, declaró a la radiodifusora DZMM después que llegó hasta la playa tras saltar al agua y alcanzar una balsa salvavidas.



Lanoria dijo que se encontraba en la cubierta cuando un tripulante ordenó a la gente que se pusiera chalecos salvavidas alrededor de las 11:30 de la mañana del sábado. Una media hora después el barco se inclinó, y los ancianos y niños resbalaron en el suelo empapado por la lluvia.



El pasajero Jesús Gica también se mostró preocupado de que mucha gente haya quedado atrapada cuando el barco se inclinó.