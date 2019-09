Piden más dinero para asegurar embajadas USA

Pese a una inversión de 4,000 millones de dólares para proteger de posibles de atentados a las embajadas de Estados Unidos, por lo menos 150 sedes diplomáticas norteamericanas no cumplen con los estándares de seguridad establecidos luego de letales atentados, comprobó The Associated Press.



Se necesitará al menos el doble de dinero para reemplazar o renovar las embajadas más vulnerables, indicaron los documentos analizados por la AP.



Los esfuerzos para lograr más seguridad en las misiones diplomáticas de Estados Unidos comenzaron en serio luego de ataques contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania hace una década, cuando fueron asesinadas 231 personas, entre ellas 12 estadounidenses.



Los esfuerzos de seguridad se acrecentaron aún más luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.



Pero los resultados indican que falta mucho por hacer para que las 265 sedes diplomáticas estadounidenses, entre embajadas y consulados, cuenten con medidas de seguridad adecuadas.



El Departamento de Estado dijo que necesitará 7,500 millones de dólares para construir nuevos edificios en 50 puestos, y 850 millones de dólares para una ‘’gran renovación’’ en otros 40 hasta 2013.



Las cifras figuran en un plan de reconstrucción de embajadas que el Departamento de Estado envió al Congreso la semana pasada.