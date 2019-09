Rehén de FARC pide refugio político a presidente venezolano

El rehén de la guerrilla colombiana de las FARC Sigifredo López pidió al presidente venezolano, Hugo Chávez, acogerlo como refugiado político mientras se concreta su liberación, en una prueba de vida entregada el fin de semana, reveló este lunes su esposa Patricia Nieto.



"En esta última prueba él está haciendo una petición de refugio político a Venezuela y voy a gestionarla, hay que hacerlo, es un compromiso de familia", dijo la esposa del político, único sobreviviente de un grupo de 12 ex diputados asesinados hace un año en cautiverio.



López, secuestrado desde hace seis años, planteó la solicitud en un video grabado el 30 de marzo y que la guerrilla entregó el sábado a la Iglesia católica.



Nieto señaló a radioemisoras que el dirigente considera esa propuesta como su "única posibilidad de libertad" y anunció que se la presentará al gobierno venezolano.



"Con un grupo de amigos vamos a empezar a construir esa petición de refugio político en Venezuela", dijo.



La mujer descartó que López hubiera sugerido la iniciativa por "insinuación" de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



"No lo considero así. Esta misma propuesta la había hecho Juan Carlos Narváez (uno de los diputados muertos) en su última prueba de vida", recordó.



"Siento tristeza de que al sentirse impotentes nuestros familiares tengan que buscar alternativas de libertad fuera de su país", añadió.



Nieto pidió al gobierno del presidente Alvaro Uribe y a las FARC permitir que Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba puedan retomar su papel de mediadores para un canje de unos 40 rehenes por 500 guerrilleros presos, al que Bogotá puso fin en noviembre.



"Esperamos que las partes no sean intransigentes y puedan dar la posibilidad de que ellos continúen en esa labor y el resultado sea la libertad", sostuvo.