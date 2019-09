Se avecina campaña sucia

WASHINGTON / AP



¿Un candidato presidencial que se llama Hussein y luce un turbante? ¿Un hombre negro al frente de la Casa Blanca?

Esas imágenes e ideas políticas ya han sido expresadas en anuncios televisivos y botones de la actual campaña presidencial, posibles heraldos de mensajes de tono racial en una elección general que incluye al primer candidato presidencial negro de uno de los dos partidos más importantes del país.



Aunque aún faltan más de cuatro meses para las elecciones, las campañas del demócrata Barack Obama y el republicano John McCain están preparando sus estrategias para lidiar con esos mensajes.



La campaña de Obama promete que replicará rápida y enérgicamente, y no repetirá el error de John Kerry de esperar demasiado para responder a los anuncios de 2004 que cuestionaron su historial militar. El campo de McCain está alerta también para responder a los ataques hacia su candidato.



La campaña de McCain promete que condenará cualquier anuncio basado en asuntos de raza, pero también insiste en que no aceptará en silencio acusaciones falsas de racismo o meramente dirigidas a evitar críticas a Obama en asuntos legítimos.



“Cada palabra será tergiversada para hacer parecer que es acerca de la raza’’, dijo el senador republicano Lindsey Graham, amigo y consejero de McCain. Cuando él y otros confronten a Obama en asuntos como seguridad nacional y la economía, no va a “tener nada que ver con el hecho de que él es afro-estadounidense’’.





No dejarán pasar nada

El asesor de Obama, David Axelrod, dijo que la campaña del demócrata estará en alerta para detectar insinuaciones y palabras que tengan como objetivo apelar a los sentimientos raciales de los votantes. “Nosotros vamos a replicar a todo lo que pensemos es inapropiado o engañoso’’, dijo.



No es suficiente que McCain diga que él no puede controlar el hecho de que grupos independientes coloquen anuncios raciales en su favor, dijo Axelrod, quien subrayó que el grupo de militares que cuestionó el historial de Kerry era independiente de la campaña de Bush.



“Ya hemos visto esa película’’, dijo. “Y no vamos a permanecer pasivos ante ese tipo de tácticas’’.



Críticas con tono racial contra Obama ya han aparecido en varios estados.



Poco antes de las primarias del 6 de mayo en Carolina del Norte, la delegación estatal del Partido Republicano empleó un anuncio televisivo en el que vinculaba a candidatos demócratas locales con Obama, a quien describió como “demasiado extremo’’ a causa de sus lazos con el predicador Jeremiah A. Wright.



A final, Obama cortó sus relaciones públicas con Wright, su pastor, quien había sido criticado por sermones en los que maldijo a Estados Unidos y acusó al gobierno de sabotear a la población negra. La delegación estatal del partido hizo caso omiso a los llamados de McCain a eliminar el anuncio.



La oficina en Texas del Partido Republicano rompió lazos recientemente con un productor cuyos botones políticos en una convención decían ‘’Si Obama es presidente... ¿Podemos seguirla llamando la Casa Blanca?’’.