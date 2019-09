Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

23 Junio 2008 |

8:54 p.m. |

END

McCain sufre cortada tras golpearse con techo de vehículo

FRESNO, CALIFORNIA / AP

John McCain portaba una venda en la parte superior de su cabeza ayer lunes, luego de golpearse contra el techo de su vehículo de campaña. El candidato presidencial republicano dijo que se topó con el marco superior de la puerta del vehículo el viernes, cuando estaba de visita en Canadá. McCain, senador por Arizona, tuvo cáncer de la piel, por lo cual la prensa le preguntó ayer lunes sobre la venda en la cabeza. “Estaba saliendo del auto en Canadá y choqué contra el techo un poquito”, relató el candidato en la Universidad Estatal de Fresno. “Era un vehículo más pequeño del que suelo usar”, explicó. Cuando se le preguntó si ello repercutiría en su lucha contra el cáncer, respondió: “No tiene nada que ver, fue una lucha contra una puerta demasiado chica”.



Militar investigado por terrorismo en Bolivia

LA PAZ / AP

Un fiscal acusó de “terrorismo y tenencia de explosivos’’ a un oficial del Ejército y a once civiles por su presunta vinculación con un ataque con explosivo a un canal de televisión el sábado en una ciudad del sur. El fiscal David Choque dijo por teléfono a la AP que un juez cautelar dispuso ayer lunes la detención “preventiva’’ de 12 sospechosos y ordenó la libertad de otros 10 detenidos el mismo sábado en la ciudad fronteriza de Yacuiba, a 760 kilómetros al sur de La Paz. El edificio de una televisora asociada a la red Unitel de tendencia opositora al gobierno del presidente Evo Morales, registró sólo daños materiales tras la explosión de un detonante de dinamita, dijo la policía.



Israel deslumbrado por la primera dama francesa

JERUSALÉN / AP

En su primera visita presidencial a Israel, el mandatario francés Nicolas Sarkozy ha dicho que la paz israelí-palestina es inmediatamente alcanzable, ha hablado duro contra el programa nuclear iraní y dirigió un discurso ante el Parlamento. Pero al parecer nadie ha notado lo anterior. En lugar de ello, la atención de Israel se ha desbordado en la glamorosa esposa de Sarkozy, la modelo convertida en cantante Carla Bruni-Sarkozy. Las primeras páginas de los diarios de ayer lunes estuvieron llenas de fotografías de una sonriente Bruni-Sarkozy eclipsando a su esposo. En el diario Haaretz, una imagen con acercamiento a Carla, tomada a la llegada de la pareja el domingo al aeropuerto internacional de Israel, dominaba la primera página. Sarkozy y el primer ministro israelí Ehud Olmert aparecen pasivos en el fondo.



Presos retienen a 210 familiares en cárcel venezolana

CARACAS / AP

Un grupo de presos retuvo a 210 familiares dentro de una cárcel del estado suroccidental de Mérida para protestar contra supuestos maltratos de los guardias nacionales, y exigir celeridad en sus juicios, informó ayer lunes un funcionario. El director general de custodia y rehabilitación de los reclusos, Ysmel Serrano, indicó que la situación en la cárcel está “en calma’’, y que las autoridades están en conversaciones con los reclusos para lograr la salida de los familiares. Serrano, dijo a la televisora estatal que los internos del Centro Penitenciario de Los Andes, en el estado Mérida, mantienen retenidos desde la tarde del domingo a unos 210 familiares, entre los que se incluyen 21 niños. Francisco Solórzano, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Mérida, declaró a la emisora local Unión Radio que el incidente se presentó el domingo a la hora de salida de la visita familiar de los detenidos.



Presidente del Paraguay, Nicanor Duarte, renuncia a su cargo

ASUNCIÓN / AP

El presidente Nicanor Duarte anunció su renuncia al cargo con la intención de quedar habilitado por el Congreso para jurar como senador del Partido Colorado. “Desde este momento ya no soy el jefe de Estado’’, explicó Duarte al salir de la oficina del senador opositor Miguel Abdón Saguier, presidente del Congreso. El vicepresidente Francisco Oviedo se disponía a asumir la presidencia del país hasta el 15 de agosto próximo, cuando debería entregar el mando al ex obispo católico Fernando Lugo, presidente electo. Como gesto de solidaridad, también dimitió Roberto González como ministro de Obras Públicas “porque soy leal a mi líder; trabajé en la función pública para cooperar con Duarte’’, según dijo a los periodistas.



Europa arresta a 50 presuntos traficantes de personas

PARÍS / AP

En una operación conjunta, varios gobiernos europeos capturaron ayer lunes al menos 50 personas acusadas de contrabandear indocumentados --principalmente curdos iraquíes-- hacia el norte de Europa. La campaña, denominada Operación Bagdad, fue resultado de una investigación multinacional a una compleja banda traficante de personas que está implicada en el traslado de cientos de personas desde Irak, Afganistán y otros lugares hacia Gran Bretaña, Irlanda y países escandinavos en los últimos años. El mayor número de los arrestos fue realizado en Francia. La procuraduría de la capital de Francia dijo que la policía desmanteló una organización de traficantes y detuvo a 24 personas en París y otras comunidades y ciudades del país.



Gobierno argentino y productores rurales reanudan negociaciones

BUENOS AIRES / AP

Mientras decenas de miles de camiones cargados con productos del agro volvían a circular el lunes por las rutas argentinas, liberadas tras la finalización del paro de productores rurales, la presidenta Cristina Fernández reanudaba el diálogo con los dirigentes de las organizaciones en conflicto. La Presidenta invitó el sábado a los agricultores, luego de que confirmaron que pusieron fin al cuarto paro que cumplieron desde el 11 de marzo en rechazo a un nuevo sistema de gravámenes a las exportaciones de soja y otros productos.