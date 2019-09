El canciller colombiano, Fernando Araújo, dijo que Colombia no se siente cómoda restableciendo unas relaciones en medio de declaraciones tan agresivas del presidente Correa

Los acercamientos entre Colombia y Ecuador volvieron al congelador luego de que Bogotá postergó la anunciada reactivación de relaciones a nivel de encargados de negocios, fastidiado por declaraciones del presidente Rafael Correa que consideró inamistosas.



"Hemos decidido posponer este restablecimiento a la espera de que la actitud del gobierno de Ecuador, y especialmente del presidente Correa, sea una actitud amistosa, en donde haya espacio para el restablecimiento" de los vínculos, dijo este martes el canciller colombiano Fernando Araújo.



El anuncio de Bogotá pone freno al restablecimiento de las relaciones diplomáticas que debía producirse esta semana con el nombramiento de encargados de negocios.



La decisión fue tomada por el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe luego de que Correa dijera al diario argentino Página 12 que para restablecer relaciones plenas su gobierno exigirá "que se aclare plenamente" el ataque colombiano, y sostuvo que "las bombas (utilizadas) eran norteamericanas".



"No nos sentimos cómodos restableciendo unas relaciones en medio de declaraciones tan agresivas del presidente Correa", agregó el canciller Araújo al justificar la decisión de Bogotá, que dijo sólo será modificada una vez haya un cambio de actitud del mandatario ecuatoriano.



"Estamos hablando de posponerlas, no sabemos hasta cuando dependiendo de cuál sea la reacción y la actitud del presidente Correa y el gobierno de Ecuador", sostuvo el ministro colombiano.



Los gobiernos de Colombia y Ecuador habían acordado hace 15 días retomar de su relación diplomática inicialmente con el envío recíproco de encargados de negocios.



Las relaciones diplomáticas entre los dos países fueron cortadas por Quito como reacción al ataque colombiano el 1 de marzo contra un campamento de las FARC en el norte de Ecuador, en el cual murió el número dos del grupo rebelde Raúl Reyes, así como cuatro mexicanos y un ecuatoriano.



El gobierno de Correa reclama a Colombia una indemnización por la violación territorial y que se ponga fin a lo que considera una campaña para tratar de relacionarlo con las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.



Araújo ha señalado en reiteradas ocasiones que para Bogotá no hay lugar a una indemnización, pues en opinión de Colombia el ataque contra el campamento de las FARC fue un acto de legítima defensa para prevenir acciones terroristas de esa guerrilla en su territorio y en el de su vecino.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza -que junto al Centro Carter han trabajado en el acercamiento de las dos partes- pidió este martes a Bogotá y Quito que cumplan el compromiso de nombrar sus encargados de negocios.



"Este es el camino apropiado para avanzar en la recuperación de la confianza mutua y la construcción de una agenda positiva de cooperación e integración", indicó el titular de la OEA según el texto difundido a la prensa en Washington. Insulza también anunció un viaje a Bogotá y Quito en los próximos días, según el comunicado.