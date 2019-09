Ecuador no restablecerá relaciones con Colombia

Ecuador decidió no reanudar sus relaciones con Colombia y no descarta restricciones comerciales como respuesta a la posición de ''inconsistencia e incoherencia'' del gobierno de Bogotá, dijo el martes la canciller María Isabel Salvador.



''Ellos han hablado de postergar la decisión, nosotros hemos tomado la decisión de no restablecer las relaciones con Colombia'', afirmó en rueda de prensa.



Advirtió que ''si la situación no tiende a mejorar, sobre todo la posición de Colombia respecto al Ecuador, no descartamos eventualmente la posibilidad de interponer restricciones de tipo comercial''.



En Bogotá, el canciller Fernando Arúajo, anunció que Colombia decidió postergar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador por entender que no hay un ''clima amistoso'' y por considerar ''agresivas'' declaraciones del presidente ecuatoriano Rafael Correa.



''Se trata claramente de una nueva burla del gobierno colombiano que demuestra claramente su falta de seriedad'', aseguró la canciller ecuatoriana.



''Aludir a unas declaraciones ... para irrespetar acuerdos ya decididos, listos para verificarse el día de hoy (martes), es una clara muestra de la falta de seriedad del gobierno de Colombia ... es un pretexto'', señaló Salvador .



''Ellos no tienen ningún interés'' en restablecer relaciones, añadió.



''Esto no es un nuevo. En el pasado, Colombia en distintos casos, respecto de distintos incidentes ... ofreció acuerdos al Ecuador que no cumplieron. Hoy día se ratifica esa posición, esa posición de inconsistencia, de incoherencia por parte de Colombia respecto de sus relaciones con el Ecuador'', enfatizó la canciller.



''Una vez más el gobierno de Colombia está incumpliendo su palabra'', dijo.



El pasado 6 de junio, Colombia y Ecuador anunciaron simultáneamente que habían decidido restablecer sus relaciones a nivel de encargados de negocios, un paso previo a la completa normalización de los lazos diplomáticos, que Ecuador rompió el 3 de marzo tras una incursión militar colombiana en suelo ecuatoriano para atacar un campamento de la guerrilla de las FARC.



El canciller colombiano Araújo dijo a la cadena radial Caracol que la decisión de postergar el restablecimiento de los vínculos fue adoptada por Colombia ''en consideración a las declaraciones que viene dando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que son declaraciones que nos dejan sin espacio para seguir adelante en la acción diplomática del restablecimiento de las relaciones''.



''No nos sentimos cómodos estableciendo unas relaciones en medio de declaraciones tan agresivas del presidente Correa y por eso hemos decidido posponer este restablecimiento a la espera que la actitud del gobierno de Ecuador, y especialmente del presidente Correa, sea una actitud amistosa, sea una actitud donde haya espacios para el restablecimiento'', agregó Araújo.



El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, llamó en la jornada a los dos gobiernos a que retomen el compromiso de restablecer relaciones diplomáticas, sin condiciones previas y anunció que en los próximos días viajará a Bogotá y Quito para reunirse con autoridades de ambos gobiernos ''y de esta manera retomar el proceso de diálogo''.



El acercamiento a nivel de encargados de negocios había sido impulsado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, quien efectuó contactos con los mandatarios de los dos países.