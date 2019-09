Vicepresidente está en desacuerdo con ley migratoria de UE

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo calificó como excesiva la disposición aprobada por el Parlamento Europeo contra los inmigrantes ilegales, al tiempo que aseguró que eso ya es un fenómeno universal y no exclusivamente de los europeos.



La reacción de Morales Carazo se produjo al término de una visita que le hizo a su despacho el designado embajador de España para Nicaragua, Antonio Pérez Hernández, quien abordó con el "Número 2" del Ejecutivo temas comunes.



Aclaró el vicemandatario que "este no es un asunto sólo de España, sino de toda la comunidad europea y "ojala entre a reflexionar sobre ella y pueda flexibilizarla y humanizarla".



Cuando los periodistas le preguntaron que la flexibilidad de esa ley debe ser incluida en el proceso sobre las negociaciones comerciales entre Europa y los países Centroamericanos, Morales Carazo dijo que "no hay que mezclar las cosas en lo que ya se ha venido avanzando, pero naturalmente será un punto de conversación en un plano de altura con los países de la comunidad europea".



Morales Carazo dijo que los europeos están en su derecho de aprobar leyes sobre quienes los visitan, pero "esperamos que eso se humanice", al tiempo que aclaró que este no fue el tema principal de la plática que ayer sostuvo en privado con el nuevo embajador español asignado para el gobierno de Managua, sino sobre la cooperación iberoamericana a Nicaragua.



Con respecto a los señalamientos críticos que hizo el presidente Daniel Ortega hacia la comunidad de donantes, Morales Carazo dijo "yo no voy a criticar ni a censurar al presidente de la República, cada quien tiene su estilo, su forma y en muchos aspectos al presidente le asiste la razón, en otras pueden haber algunas cuestiones que podrían ser suavizadas, pero yo creo que eso no afecta las relaciones amistosas que debemos mantener con todos los países".



Sobre el comunicado que hicieron públicos los representantes de la comunidad de donantes, Morales Carazo dijo que también ahí hubo extralimitaciones porque hay casos en que Nicaragua "ha sido víctima de algunos representantes diplomáticos que a veces acogidos por la cordialidad nuestra, a veces se participan y se extralimitan en sus participaciones".



Con respecto a ese comunicado, Morales Carazo dijo que ha conversado con algunos representantes de países de América Latina, los que consideraron con gran claridad de que el tema del que se hacia referencia era un asunto completa y privativo para cuestiones internas de los nicaragüenses y "estas opiniones yo las comparto".