Desgarrador escenario

SIBUYAN / AFP



Los buzos que ayer martes entraron en el casco del ferry que naufragó en Filipinas con 862 personas a bordo hallaron “numerosos” cadáveres y se teme que el balance del accidente --del que sólo se localizó hasta ahora a 57 supervivientes-- registre un fuerte incremento.



“Hay numerosos cadáveres atrapados en el interior”, afirmó el teniente coronel Edgardo Arévalo, portavoz de la Marina filipina, al dar parte de la actividad de unos veinte submarinistas que entraron en el casco del “Princess of the Stars”.



“Está demasiado oscuro dentro del barco para decir si se trata de niños o de adultos, pero los submarinistas afirmaron que los cuerpos flotaban, y que aparentemente se habían visto atrapados” en el casco, agregó Arévalo.





Entraron al segundo intento

Un primer intento el lunes de entrar en el transbordador sumergido había fracasado debido a la agitación del mar. Los socorristas decidieron entonces golpear el casco con la esperanza de obtener una respuesta de eventuales sobrevivientes, pero no oyeron nada.



Este martes, lograron entrar en el barco volcado, del que sólo el estrave salía a la superficie. Descendiendo hasta 60 metros de profundidad, comenzaron a inspeccionar las cubiertas.



“Lo que complica el problema es cómo extraer los cadáveres”, añadió Arévalo, negándose a especular sobre el número de cuerpos que podrían encontrarse en el interior del navío.



El número de supervivientes fue revisado al alza y ascendía el martes a 57, informó el jefe de la protección civil, Anthony Golez, precisando que 20 cuerpos habían sido retirados del ferry de momento.





Hay más sobrevivientes

También se señaló que al menos otras 40 personas habían llegado con vida a la isla de Burias, pero no estaba claro si todas ellas eran pasajeros del “Princess of the Stars” o supervivientes del tifón Fengshen, que arrasó el centro del archipiélago durante el fin de semana, provocando entre otras tragedias el naufragio del ferry.



Responsables locales aseguraron que otros sobrevivientes del naufragio habían logrado llegar a islotes cercanos, pero los guardacostas afirmaron que todavía debían confirmar esa información.



Otro barco, el “Lake Paoay”, naufragó el sábado en la misma zona, dejando tres muertos y 17 desaparecidos. Y los guardacostas intentaban distinguir entre los supervivientes y víctimas de uno y otro accidente.



El “Princess of the Stars” de la compañía Sulpicio Lines había partido de Manila el viernes con destino a Cebu (centro) y naufragó hacia el mediodía (04H00 GMT) del sábado frente a las costas de la isla de Sibuyan, a causa del enorme oleaje provocado por el tifón Fengshen, que dejó cerca de 600 muertos y desaparecidos en todo el país.



En total, ocho navíos de la Marina filipina y de los guardacostas se desplazaron a la zona para participar en la búsqueda.