Mundo al Dia

Más de 30 asociaciones se suman a la campaña “Juzgar a Chávez”



MADRID / AP

Más de 30 asociaciones han respaldado ya la campaña “Juzgar a Chávez’’, con la que varias organizaciones quieren dar a conocer la petición que dirigieron a la Corte Penal Internacional de La Haya para que investigue al presidente de Venezuela por su presunta relación con las FARC. William Cárdenas, abogado de la Plataforma de Venezolanos en Madrid, una de las organizaciones demandantes, considera que hay indicios suficientes para estudiar el caso, sobre todo, después de la información intervenida en el ordenador del líder guerrillero llamado “Raúl Reyes’’, muerto el pasado 1 de marzo en una operación militar colombiana en Ecuador. “Las FARC han cometido crímenes de lesa humanidad, como secuestros o asesinatos. Creemos que es un hecho gravísimo, como sugieren los computadores de ‘Reyes’, que Chávez haya patrocinado y financiado presuntamente a la guerrilla’’, sostiene.



Congreso paraguayo sin quórum para votar renuncia de Duarte

ASUNCIÓN / AP

La oposición paraguaya, integrada en su mayoría por partidarios del presidente electo Fernando Lugo, no asistió ayer martes al congreso impidiendo así el quórum necesario para votarse la renuncia del mandatario saliente Nicanor Duarte.



El diputado Óscar Salomón anunció la suspensión de la sesión por falta de quórum y citó a los legisladores para el mañana jueves para tratar la renuncia del presidente saliente. Duarte anunció el lunes su renuncia para poder jurar como senador el próximo primero de julio junto a otros 124 legisladores electos en los comicios de abril pasado.



UE no reprime racismo y discriminación con suficiente energía

VIENA / AP

La violencia racista y la discriminación persisten en diferentes países de la Unión Europea, y la mayoría de los 27 miembros del bloque no están aprovechando las leyes más severas para acabar con ese azote, advirtió el martes la agencia de la UE encargada de la protección de los derechos humanos.



Gran Bretaña y Francia encabezan una lista de nueve países que combaten de manera activa el racismo y la xenofobia, pero la mayoría de los otros miembros de la UE no están prestando gran atención a una “directiva de igualdad racial’’, dijo la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en su informe anual. “El racismo, la discriminación, la desventaja arraigada, la violencia racista y el hostigamiento siguen siendo algo inevitable para muchos individuos en Europa’’, alertó la agencia.



Entre 2006 y 2007, Gran Bretaña sancionó a 95 violadores a las leyes contra el racismo y la discriminación, más que todos los otros 26 estados miembros combinados, dijo la agencia, con sede en Viena.



Argentina: manifestantes oficialistas instalan carpas en la calle

BUENOS AIRES / AP

Militantes de organizaciones sociales y vecinales que apoyan a la presidenta Cristina Fernández generaron una polémica entre el gobierno y las autoridades municipales de la ciudad, al instalar sin autorización seis carpas frente al Congreso, desde las que hacen propaganda en apoyo de la posición oficial en el conflicto con productores rurales. El gobierno municipal a cargo del derechista Mauricio Macri, criticó al gobierno por no prestar el concurso de la policía federal al intento de sus inspectores para remover a los manifestantes.



El lunes el conflicto entre el gobierno y los propietarios rurales se trasladó al Congreso, cuando comisiones de la Cámara de Diputados iniciaron la consideración del nuevo sistema de gravámenes a las exportaciones de soja y cereales, rechazada por los líderes agrarios.



SIP condena ataques en México y Bolivia

MIAMI / AP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el atentado contra un periodista en México los ataques con explosivos contra estaciones de televisión y radio en Bolivia. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, expresó a las autoridades de ambos países ‘’la urgencia de resguardar la seguridad de los periodistas y medios de comunicación para que ejerzan sin presiones su labor informativa, así como investigar con premura las agresiones y castigar a los culpables’’, dijo la SIP en un comunicado.



El pasado 21 de junio el director adjunto del diario Noticias de la Bahía, Luis Pablo Guardado Negrete, fue atacado y acuchillado por dos desconocidos en su oficina en el estado Nayarit, al centro oeste del Pacífico mexicano. Luego del ataque Guardado fue traslado a un hospital donde se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente de una fractura en la mandíbula, informó la SIP. En tanto, en Bolivia la madrugada del 21 de junio, víspera de un referéndum sobre la autonomía de esta región del país, se lanzó un artefacto explosivo contra las instalaciones del canal privado Canal 4-Unitel, en Yacuiba, departamento de Tarija, al sur del país, dijo la sociedad.



Cuatro estadounidenses y cuatro iraquíes mueren en atentado

BAGDAD / AP

Una bomba detonó ayer martes en un edificio del concejo municipal en el distrito chií de ciudad Sadr, matando al menos a nueve personas, entre ellas dos soldados y dos empleados de gobierno estadounidenses. Soldados estadounidenses capturaron a un sospechoso que tenía en sus ropas residuos de explosivos luego de escapar del lugar, dijo el ejército norteamericano, que culpó del ataque a extremistas chiíes. La explosión ocurrió a las 9:30 de la mañana en Ciudad Sadr, baluarte de la milicia chií Ejército Mahdi, liderada por el clérigo antinorteamericano Muqtada al-Sadr.