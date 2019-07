Hincha del Lazio murió por el disparo de un agente de policía

11 Noviembre 2007 |

9:48 a.m. |

AFP



Fuentes policiales de Arezzo (centro-oeste) reconocieron el domingo ante la prensa que el aficionado del club de fútbol del Lazio que murió en un área de descanso de autopista lo hizo por la intervención de un policía, que calificaron como "trágico error".



"Nuestro agente se implicó para evitar el enfrentamiento entre dos grupos de personas, que no habían sido identificadas como hinchas, y para que el asunto no tuviera graves consecuencias para ninguna de las dos partes", explicó el prefecto de Arezzo.



"Se trata de un trágico error", añadió, trasladando sus condolencias a la familia de la víctima, Gabriele Sandri, de 26 años.



Varios testigos habían asegurado antes que un policía intervino en la pelea del área de servicio, entre 'tifosi' de la Juventus y del Lazio, y que había hecho uso de su arma.



Por su parte, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que el partido de la 12ª jornada de la Serie A entre Inter Milán y Lazio, que debía disputarse a las 14h00 GMT en la capital lombarda, quedaba aplazado, sin precisar la nueva fecha.



En señal de duelo, los otros siete compromisos de la jornada comenzarían con diez minutos de retraso, a las 14h10 GMT (a las 20h40 para el choque entre el AS Roma y el Cagliari). Todos los jugadores y árbitros llevarán un brazalete negro.



La noticia de la muerte del hincha del Lazio, que trabajaba como 'disc jockey' en Roma, y el anuncio de que había muerto tras una intervención policial provocó el enfado entre los 'tifosi' en Bérgamo (norte), antes del partido Atalanta-AC Milán.



En la capital de Lombardía, en los alrededores de San Siro, hinchas del Inter y de la Lazio se reunieron y entonaron cánticos fuertemente hostiles contra la policía y las fuerzas de seguridad.



El fútbol italiano vuelve a verse convulsionado por la violencia, después de que en febrero, en Sicilia, un agente resultara muerto en una pelea entre aficionados y la policía.