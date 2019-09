Colombia no espera "mayor apoyo" de OEA a denuncia contra Nicaragua

Colombia no espera "mayor apoyo" de la OEA a su denuncia ante ese organismo de que Nicaragua respalda el terrorismo, pero quiere dejar constancia y señalar a Managua que su política frente a las guerrillas es errónea, dijo el canciller colombiano Fernando Araújo.



"No esperamos mayor apoyo de la OEA. Lo que queremos es poner en conocimiento del Consejo Permanente la situación y buscamos que con eso el gobierno de Nicaragua vea que esa actitud no es correcta", señaló el canciller en entrevista con el diario El Espectador de este miércoles.



Araújo añadió que la denuncia contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a quien Bogotá sindicó de hacer "apología de grupos terroristas", el martes en la sede de la OEA en Washington, supone una "defensa de la democracia".



"Nos interesa que todos los países se comprometan en la lucha contra las organizaciones terroristas, que ninguno les dé espacio o los acoja, y precisamente las actuaciones del presidente Ortega van en esa línea", sostuvo.



El ministro indicó que su gobierno ha protestado con notas diplomáticas y que "lamentablemente estas no han tenido respuesta", por lo que decidió llevar el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se ventiló en el Consejo Permanente de embajadores.



En ese Consejo su representante, Camilo Ospina, advirtió que el "apoyo público" de Ortega a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) debe "tener consecuencias políticas y jurídicas".



Las sindicaciones del gobierno colombiano ocurren luego de que el mandatario nicaragüense diera asilo a dos colombianas señaladas por Bogotá como integrantes de las FARC, que sobrevivieron al operativo colombiano en Ecuador en el que murió el número dos del grupo, Raúl Reyes, el 1 de marzo.



La semana pasada Ortega sindicó a su homólogo colombiano, Alvaro Uribe, de "pretender asesinar" a las dos mujeres y de practicar el "terrorismo de Estado".