Ordenan arrestar a ex policías y ex jueza en Honduras

Las autoridades ordenaron arrestar el miércoles a seis ex oficiales de la policía y a una ex jueza por estar involucrados en un asesinato en 1995 y por cuyos crímenes el presidente Manuel Zelaya pidió perdón a los familiares para cumplir una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



''Un equipo especial de la policía y el Ministerio Público está a cargo de ubicar al grupo encausado para llevarlo a los tribunales'', dijo a la AP el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.



El caso ha sido denominado ''Cuatro puntos cardinales'' debido a que los cadáveres fueron encontrados en las cuatro carreteras de acceso a Tegucigalpa.



Los policías capturaron Marco Servellón García, de 16 años; Rony Alexis Betancourt, de 17; Diómedes García, de 19, y Orlando Alvarez, de 32, durante disturbios registrados en un desfile para conmemorar la independencia, en 1995.



Sus cuerpos aparecieron un día después tirados en matorrales de lugares solitarios. Otras 58 personas fueron detenidas y liberadas.



Enamorado dijo que las órdenes de captura han sido emitidas en contra del ex jefe de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación de la policía, David Abraham Mendoza, y los ex oficiales Marco Tulio Regalado, Mario Maldonado, José Alfaro Martínez, Hugo Vivas Lozano y José Antonio Martínez. También de la ex jueza Roxana Sierra por haber sobreseído a los imputados.



El juicio lo inició la fiscalía desde el 6 de mayo de 1996.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó el caso y determinó que el Estado hondureño debía pedir perdón a los familiares de las víctimas. ''Pido perdón por el crimen de esos cuatro hondureños, pero no olvido porque el olvido es el que crea la impunidad y la falta de castigos'', dijo el presidente Zelaya en una ceremonia oficial el 13 de junio.



Las organizaciones privadas Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Casa Alianza demandaron a Honduras por esos asesinatos.



Según Casa Alianza, al menos 4.000 menores de 23 años han sido muertos de manera similar en Honduras en los últimos 10 años, el 13% a manos de las autoridades.



La Corte Interamericana, con sede en CostaRica, ha sancionado cinco veces a Honduras desde 1987 por la desaparición de personas.