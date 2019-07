Zapatero: "polémica no afectará relación Venezuela"

El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, agradeció hoy la llamada que le hizo ayer el ex presidente José María Aznar y consideró que, a pesar del incidente en la Cumbre Iberoamericana, las relaciones con Venezuela no se verán afectadas.



Poco antes de salir desde Buenos Aires hacia Montevideo, Zapatero grabó una entrevista con la cadena de televisión argentina Telefé.



Según fuentes del Ejecutivo, Zapatero quiso agradecer públicamente a Aznar que le telefoneara tras finalizar la Cumbre para darle las gracias por defenderle ante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y consideró que ese tipo de gestos "contribuyen a mejorar el clima político".



En la conversación telefónica, Aznar le dijo que "lo cortés no quita lo valiente", apuntaron las fuentes.



Zapatero ratificó además en la entrevista que no acepta las palabras del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien criticó con dureza a Aznar.



No obstante, el presidente del Gobierno español aseguró que "las relaciones con Venezuela no se verán afectadas".



Zapatero llegó hoy a Montevideo para una visita de varias horas, en la que acudirá al Centro Gallego y al Hogar Español.