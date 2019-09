Ayuda internacional a revisión en Bolivia

LA PAZ / AFP

El gobierno boliviano revisará la cooperación internacional, incluyendo la estadounidense Usaid, para enmarcarla en un plan nacional de desarrollo, anunció el vicecanciller Hugo Fernández este miércoles.



La determinación fue comunicada un día después de que los poderosos sindicatos de cocaleros del Chapare decidieran expulsar de la región a Usaid, programa estadounidense de apoyo al desarrollo, bajo la acusación de que “promueve” un golpe de Estado contra el presidente boliviano, Evo Morales.



“Esa es una posición de los cocaleros, ellos han dicho que los acuerdos que existen, que están vigentes, van a concluir, pero que no quieren firmar nuevos acuerdos, pero no se está rompiendo nada ahora, los acuerdos que existen siguen vigentes y seguirán hasta su conclusión, pero no habrá nuevos acuerdos”, dijo.



Sin embargo, esto “no quiere decir” que el gobierno no suscribirá acuerdos en 2009, “no saquemos esa conclusión; quiere decir que después ese proyecto, los que vengan deban enmarcarse en el plan nacional de desarrollo”, especificó.



“No quiere decir que no va a haber ninguno más”, insistió a periodistas.



“Estamos haciendo una corrección, nosotros queremos que la cooperación --y eso no es solamente con Usaid, es con toda cooperación-- se enmarque en el plan nacional de desarrollo”, dijo Fernández.



“Todo lo que se enmarque dentro del plan nacional de desarrollo no tiene ningún problema, lo que esté fuera naturalmente tendrá que revisarse y hacer que se enmarque dentro del plan”, agregó.



El diputado oficialista Asterio Romero, ligado al movimiento cocalero, dijo a la AFP: “Este miércoles descolgaremos los carteles de Usaid”.



Después del próximo jueves “no debe quedar vestigio alguno de esta organización extranjera en todo el trópico”, dijo previamente Romero, citado por la agencia estatal ABI.



La determinación habría sido tomada por las seis federaciones (sindicatos) de productores de coca, de las cuales Morales sigue siendo presidente.



Según Romero, Usaid “alienta y promueve” un golpe de estado contra Morales.





Choques por peaje

Mientras tanto, miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) intentaron tomarse un peaje y chocaron con la Policía, en el primer episodio violento de ocupación de instituciones del Estado que ese grupo de activistas reivindica en favor del gobierno autónomo de Santa Cruz.



Recalcitrantes opositores al presidente boliviano Evo Morales --a quien incluso le impiden llegar a Santa Cruz-- los grupos de la UJC ocuparon el martes un peaje pero fueron desalojados por la policía que detuvo a 12 jóvenes autonomistas.



En represalia, activistas de la UJC atacaron un puesto policial, liberaron a sus compañeros e incendiaron un vehículo patrullero hasta que finalmente fueron dispersados por la Policía antimotines con profusión de gases lacrimógenos.



Se trata de la primera ocupación violenta de una posesión del Estado que la UJC reivindica en beneficio del denominado gobierno autónomo de Santa Cruz, instalado de facto luego que esa región efectuó un referendo el 4 de mayo que respaldó contundentemente sus estatutos autonómicos.



El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas --que ahora se hace llamar gobernador--, es la cabeza visible de la oposición de derecha a Morales y abandera los pedidos de autonomía de otras regiones como Tarija, Beni y Pando.