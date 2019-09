Fidel proclama unidad con Raúl Castro

LA HABANA / AFP

Tres días después de negar “pugnas” en el gobierno comunista, Fidel Castro expresó apoyo a su hermano Raúl y elogió sus “esfuerzos” por mantener la “unidad” en la dirigencia, en momentos en que los cambios emprendidos en Cuba por el nuevo presidente parecen paralizados.



En una reunión con el dirigente chino He Guoquian, la cuarta con un dignatario en una semana, Fidel destacó la labor del gobierno y “particularmente” de Raúl “en los temas de la unidad, la productividad del trabajo, los incrementos de la producción agrícola y el ahorro que son de gran importancia”, según una nota oficial.



“¿Qué hago yo? Coopero reuniendo noticias y datos y haciendo análisis sobre los más agudos problemas internacionales que aporto a la dirección del Partido y del Estado”, comentó a He el líder de 81 años, de acuerdo con el comunicado.



El texto fue difundido la noche del martes en la televisión y reproducido este miércoles en los periódicos, a diferencia del artículo del sábado en el que descartó divisiones en el Partido Comunista (PCC), puesto en la página web Cubadebate y en los diarios digitales.



“No soy ni seré nunca jefe de fracción o grupo. No puede deducirse, por tanto, que haya pugnas dentro del Partido”, aseguró Castro, sin precisar el origen de su aclaración.







Observadores extranjeros y cubanos, y opositores interpretan en algunos de los artículos que escribe Fidel divergencias con decisiones de Raúl, quien anunció una mayor apertura a la inversión extranjera e impulsa la eliminación de prohibiciones que irritan a los cubanos.



De hecho, el que Fidel adelantara su posición sobre la decisión de la UE sin que el gobierno se pronunciara fue visto por la oposición como reflejo de esa situación. “Parece que no hay unanimidad en el gobierno. La UE tendió una mano a Raúl para animar los cambios, y eso no interesa a los más duros”, dijo el opositor Oscar Espinosa.



Dedicado a escribir en su convalecencia, que dura ya dos años, Fidel ha explicado las razones por las que se opuso a dos pactos de derechos humanos que firmó el gobierno de Raúl este año y calificó de “veneno puro” del neoliberalismo reformas de apertura que aconsejan a Cuba sectores de izquierda.



“La negación de las pugnas es la confirmación de las pugnas. Hay un sector que tira hacia el cambio acelerado y otro que se niega a la apertura. Fidel Castro estaría encabezando a los inmovilistas y parece que ganaron por ahora una partida: las reformas están detenidas”, opinó el historiador Manuel Cuesta, un disidente moderado.



La gente dice seguir esperando. “Yo lo que no entiendo es por qué los cambios no acaban de llegar. La calle decía que iban a quitar la tarjeta blanca (permiso de salida), a liberar lo de los carros o las casas (compra y venta), pero nada. La cosa sigue igual de dura en la economía”, dijo a la AFP una ingeniera de 36 años.



El ex cónsul de Cuba en México y ex oficial de inteligencia, Pedro Aníbal Riera, cuestionó en una declaración escrita si una posible oposición de Fidel sería la causa de que el gobierno no autorice una reforma que eliminaría restricciones para viajar, y cuya aprobación no pasó hasta ahora de meros rumores.



“Sin haberse iniciado el proceso de reformas, ha comenzado la contrarreforma (...) Cero apertura política y tímidas medidas económicas, que ni siquiera alcanzan a lo más racional y efectivo del socialismo soviético, o del socialismo de Estado”, dijo Riera, preso entre 2000 y 2003 por uso de documentos falsos.



El gobierno afirma que todo son puras especulaciones, y que los hermanos son uno solo, aunque con su estilo particular. “Entre Fidel y Raúl no hay un alfiler de diferencia”, dijo el canciller Felipe Pérez Roque en una ocasión.





