Tiroteo en Kentucky

HENDERSON, KENTUCKY / AP

Después de sostener una discusión con un supervisor ayer miércoles, un empleado mató a tiros a cinco personas en una planta de plásticos de Kentucky y se suicidó, dijeron la Policía y el director general de la compañía.



El ejecutivo Bud Philbrook dijo que el incidente causó una ‘’conmoción total’’.



Philbrook agregó que el empleado se trenzó en una discusión con el supervisor a la medianoche, y después le disparó antes de entrar a tiros a diestra y siniestra en un cuarto de descanso. La Policía señaló que el pistolero puso fin a la matanza suicidándose.



La planta, que emplea a unas 150 personas, fabrica repuestos para refrigeradores y revestimiento de plástico para viviendas. Los empleados han sido enviados a sus casas por el resto del día.



El incidente ocurrió en la planta de Atlantis Plastics en esta ciudad de unos 28,000 habitantes.



El teniente David Piller, de la Policía de Henderson, dijo que otros dos heridos fueron conducidos a hospitales en Evansville, Indiana, uno de ellos en condición crítica.



Piller expresó que el empleado al parecer tomó la pistola durante un descanso.



‘’Parece que el tiroteo fue al azar’’, agregó, y dijo no saber si el supervisor con el que el atacante discutió estaba entre las víctimas fatales.



Una mujer que contestó un llamado telefónico en un número de Atlantis Plastics, en Atlanta, no quiso dar su nombre y se limitó a anticipar que la compañía no formularía comentarios hasta brindar una conferencia de prensa.



Por la mañana no se habían dado a conocer los nombres de los involucrados.



Rita Quiñónez, supervisora en el Hospital Deaconnes en Evansville, Indiana, dijo que habían recibido a uno de los empleados heridos en condición crítica, pero no dio más detalles.



Horas después del hecho, la Policía había montado un vallado frente a la entrada de la planta, situada en un área industrial en el sur de Henderson.



Atlantic Plastics tiene 700 empleados, incluyendo 200 en Henderson, y sus ventas anuales ascienden a 110 millones de dólares, según el directorio comercial Hoovers.