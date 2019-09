El mundo pide aplazar elecciones en Zimbabue

HARARE / AFP

El líder de la oposición zimbabuense Morgan Tsvangirai pidió ayer miércoles un “acuerdo político negociado” para salir de la crisis, que condicionó a la liberación de “todos los presos políticos”, mientras los países de África Austral reclamaron el aplazamiento de los comicios.



“La situación política no parece permitir la celebración de una (segunda) vuelta de la elección para que sea libre y equitativa”, declaró por su parte el secretario general de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), Thomaz Salomao, al leer un comunicado al término de la reunión de su comisión de seguridad.



“Organizar una elección en un clima semejante, socava la credibilidad y la legitimidad del resultado”, añadió el responsable de la SADC, que pidió a Zimbabue “examinar” el aplazamiento de la segunda vuelta de la elección presidencial prevista para el próximo viernes.





EU también rechaza segunda vuelta

“Las elecciones del viernes parecen ser una farsa”, dijo el presidente estadounidense George W. Bush, en Washington, en una reunión con representantes de países del Consejo de Seguridad de ONU.



El anuncio de la SADC, que reúne a 14 países, se produjo luego de que Tsvangirai pidiera un “acuerdo político negociado” para “permitir al país comenzar un saneamiento nacional y un proceso de reconstrucción económica, de ayuda humanitaria y de democratización”, en una rueda de prensa ofrecida a su salida de la embajada de Holanda en Harare, en la que estaba asilado desde la madrugada del lunes.



“Estamos dispuestos a negociar antes del 27 de junio para evitar que el ZANU-PF (partido en el poder en Zimbabue, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico) intente imponer una elección al pueblo, algo inaceptable”, sostuvo Tsvangirai que dos horas más tarde volvió a la legación diplomática, según un portavoz de la cancillería holandesa.



El dirigente opositor condicionó de todos modos cualquier negociación a la liberación del secretario general del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), Tendai Bibi, acusado de subversión, delito pasible de la pena de muerte.



“Todos los presos políticos deben ser liberados inmediatamente, incluido el secretario general Biti y otras 2,000 personas”, sostuvo Tsvangirai.



El máximo dirigente de la oposición zimbabuense aprovechó una reunión que paralelamente celebraba en Mbabane, capital de Suazilandia, la Comisión de Seguridad de la SADC, formada por Angola, Tanzania y el país anfitrión, para pedirle a sus vecinos que actúen sin demora.



“El tiempo de la acción es ahora”, sostuvo Tsvangirai, que reclamó el despliegue en su país de “tropas armadas de mantenimiento de la paz”.



A la reunión de la SADC no asistió el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, cuyo país rechazó rechazó el martes la necesidad de una intervención militar en Zimbabue.



Esa Comisión de la SADC es el órgano decisivo en el caso de una intervención militar de la organización.





Rechazan retiro de candidatura

En este contexto, la Comisión Electoral de Zimbabue rechazó el miércoles la retirada de la candidatura de Tsvangirai, anunciada el domingo por el dirigente opositor.



“Por unanimidad se acordó que la retirada ha sido anunciada fuera de tiempo, y por esa razón, no tendrá ningún efecto o fuerza legal”, afirmó el presidente de la Comisión Electoral, George Chiweshe.



“La Comisión no reconoce esa retirada y por lo tanto vamos a proceder a la segunda vuelta de la elección presidencial el viernes”, añadió.



Tsvangirai, de 56 años, debería disputar el viernes próximo frente a Robert Mugabe, que lleva 28 años en el poder en Zimbabue.



Por primera vez, el martes, Mugabe se declaró dispuesto a mantener discusiones con la oposición. “Estamos abiertos a la discusión, pero tenemos nuestros principios”, afirmó al diario estatal The Herald.