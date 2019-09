Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

25 Junio 2008

7:49 p.m. |

Relaciones Ecuador-Colombia no están “en punto muerto”



BOGOTÁ / AP

Las relaciones de Ecuador con Colombia, si bien no están ‘’en un punto muerto’’, sí han sufrido un revés y pasará un tiempo antes que este país vuelva a confiar en su vecino, expresó ayer miércoles la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador. La canciller habló en una entrevista desde Quito con la cadena radial colombiana Caracol, y un día después que con apenas de horas de diferencia los gobiernos del presidente colombiano Álvaro Uribe y de su colega ecuatoriano Rafael Correa anunciaran que aplazaban el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas el 3 de marzo a raíz de un ataque militar colombiano dos días antes a un campamento guerrillero en Ecuador.



Declaración nuclear de Corea del Norte no será completa

SEÚL, COREA DEL NORTE / AP

Se anticipa que Corea del Norte entregará esta semana el recuento largamente demorado de sus actividades armamentistas nucleares, parte de una cadena de acontecimientos conducentes a una oportunidad única: la destrucción de la torre de enfriamiento del principal reactor en Pyongyang. Un rubro que no será incluido en la declaración, que la Casa Blanca anuncia para el jueves, serán las bombas nucleares de Norcorea. La omisión significa que el mundo tendrá que seguir esperando la respuesta a la pregunta básica de un estancamiento de casi seis años: ¿está el Norte dispuesto a abandonar sus armas nucleares? Corea del Norte invitó a emisoras de televisión extranjeras a difundir el derribamiento de la torre de enfriamiento para demostrar su plan de ceder sus ambiciones nucleares.



Campesina disidente es favorita a gobernadora en Bolivia

LA PAZ / AP

Una líder campesina disidente del gobierno es la favorita a ganar las elecciones de prefecto (gobernador) en el sureño departamento de Chuquisaca, que celebrará comicios el domingo, según un sondeo. Sabina Cuéllar, postulada por un grupo de opositores del presidente Evo Morales, tiene un respaldo de poco más del 70% de los consultados en tres de cinco poblaciones de ese departamento, informó el miércoles el diario La Razón que cita un estudio del Grupo Fides. No se menciona el margen de error de la consulta. La Corte Electoral de Chuquisaca dijo que en los comicios del domingo participarán veedores internacionales. Cuéllar fue elegida a la Asamblea Constituyente por el Movimiento.



Condenan a ex legisladora colombiana en escándalo por reelección

BOGOTÁ / AP

La Corte Suprema de Justicia condenó ayer miércoles a 43 meses de prisión a una ex legisladora por cohecho, bajo el cargo de haber aceptado ofertas de cargos políticos a cambio de votar en 2004 a favor de una reforma legislativa que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe. La ex legisladora Yidis Medina fue condenada por el delito de cohecho o aceptar o recibir favores como funcionario público a cambio de algo, dijo su abogado defensor Ramón Ballesteros a la AP en diálogo telefónico. La Corte concedió a Medina el beneficio de cumplir su pena en detención domiciliaria, dijo Ballesteros, indicando que espera que su cliente salga a fines de esta semana de la prisión femenina de Bogotá en la que está detenida desde abril pasado.



Cambio climático afectaría seguridad nacional de EU

WASHINGTON / AP

El calentamiento global muy probablemente aumentaría la inmigración ilegal, crearía desastres humanitarios y desestabilizaría gobiernos en lugares ya alborotados, todo lo cual podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo ayer miércoles un informe de agencias norteamericanas de inteligencia. África subsahariana, el Oriente Medio y el sudeste de Asia son extremamente vulnerables a sequías, inundaciones, tormentas y hambruna causadas por el calentamiento. El informe de inteligencia advierte de los efectos globales: un aumento de la migración y disputas por agua, de acuerdo con declaraciones preparadas Tom Fingar, subdirector nacional de inteligencia para análisis, quien iba a hablar en una audiencia conjunta de comités de la Cámara Baja.



“Playboy” estafaba en EU diciendo que representaba al Vaticano

NUEVA YORK / AFP

El hombre de negocios italiano Raffaello Follieri fue detenido el martes en Nueva York acusado de hacerse pasar por un representante del Vaticano para ganarse la confianza de inversionistas. La Fiscalía del Distrito Sur de Manhattan indicó en un comunicado que Follieri, de 29 años, fue inculpado por fraude y lavado de dinero.



Follieri, que según el New York Post fue novio de la actriz de Hollywood, Anne Hathaway, llevaba --de acuerdo con los documentos de la Fiscalía-- un tren de vida a todo trapo solventado con sus estafas inmobiliarias.



“De junio de 2005 a junio de 2007, Follieri dirigió una operación de inversiones inmobiliarias y fingía tener relaciones cercanas con el Vaticano que le permitían comprar propiedades de la Iglesia Católica en Estados Unidos con descuentos sustanciales”, indica el comunicado.



Apartamento en Manhattan con vista a Central Park rentado por 37,000 dólares mensuales, viajes en jet privado, restaurantes y ropa de lujo: Follieri llevaba la vida de un “playboy” gracias a su falsa imagen, según los fiscales.