Bush anuncia levantamiento de sanciones a Corea del Norte

El presidente George W. Bush dijo el jueves que levantará las sanciones comerciales graves que Estados Unidos impuso sobre Corea del Norte y que la retirará de la lista estadounidense de naciones que ayudan al terrorismo, en un giro notable de una política hacia el régimen comunista que él mismo calificó alguna vez como miembro del llamado ''eje del mal''.



Bush hizo el anuncio luego de que Corea del Norte entregó el jueves un informe largamente esperado de su trabajo nuclear a las autoridades chinas, con lo que cumplió un paso importante en el proceso de desnuclearización.



Bush dijo que la medida era ''un paso más en la dirección correcta'', aunque aclaró que Washington sigue mirando con suspicacia al régimen comunista de Pyongyang.



''Estados Unidos no se hace ilusiones sobre este régimen'', dijo Bush en un comunicado que leyó a la prensa en el rosedal de la Casa Blanca.



Bush dijo concretamente que Estados Unidos anulará las sanciones aplicadas bajo la Ley de Comercio con el Enemigo y que notificará al Congreso que en 45 días retirará a Corea del Norte de la lista del Departamento de Estado de naciones que patrocinan el terrorismo.



''Estados Unidos recibe complacido la declaración norcoreana de sus programas nucleares'', afirmó previamente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino.



''Corea del Norte ha prometido desactivar todas sus instalaciones nucleares y mañana (viernes) destruirá la torre de enfriamiento del reactor de Yongbyon'', agregó. Además, el país está entregando la información ''esencial para verificar que Corea del Norte está acabando con todos sus programas y actividades nucleares''.



La declaración de Corea del Norte no alcanza a cumplir lo que buscó alguna vez la administración Bush, y por ello la Casa Blanca ha sido criticada por algunos conservadores. Bush dijo que todavía hay mucho camino que Corea del Norte debe recorrer.



Bush dijo que el mensaje estadounidense hacia Corea del Norte es: ''Sólo confiaremos en ustedes en la medida en la que cumplan sus promesas. Yo estoy complacido con el avance, pero no me hago ilusiones. Este es un primer paso. No es el fin del proceso, es el inicio del proceso''.



''Si Corea del Norte continúa tomando las decisiones correctas, puede reparar su relación con la comunidad internacional... Si Corea del Norte toma decisiones incorrectas, Estados Unidos y sus aliados en las conversaciones hexapartitas actuará en correspondencia''.



En las conversaciones hexapartitas participan Corea del Sur, Corea del Norte, China, Estados Unidos, Japón y Rusia.



El presidente dijo que la medida estadounidense tendrá poco impacto en el aislamiento financiero y diplomático de Corea del Norte. ''Seguirá siendo una de las naciones más sancionadas del mundo'', agrego Bush. Por ejemplo, todas las sanciones de las Naciones Unidas se mantendrán.



Bush dijo que Estados Unidos vigilaría estrechamente a Corea del Norte y ''si ellos no cumplen sus promesas, se les impondrán más restricciones''.



Bush dijo que para poner fin a su aislamiento, Corea del Norte debe, por ejemplo, desmantelar todas sus instalaciones nucleares y resolver asuntos pendientes sobre sus actividades de enriquecimiento de uranio y ''acabar estas actividades de modo que podamos verificar totalmente''.