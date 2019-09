Asesinan a mando policial federal y su escolta en México

Desconocidos asesinaron el jueves a un mando policial federal y su escolta mientras comían en un restaurante en la capital mexicana, en el más reciente ataque a altos funcionarios en medio de una batalla que el gobierno sostiene contra el narcotráfico y el crimen organizado.



Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina no autorizado a ser identificado, dijo a la AP que el mando ha sido identificado inicialmente como Igor Labastida, director de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal.



La Secretaría de Seguridad Pública federal no lo ha confirmado.



En el lugar también resultaron lesionados otro de sus escoltas y una mujer, al parecer también funcionaria de la Policía Federal.



El mando, la mujer y los dos escoltas comían en un pequeño restaurante en una zona en el norte de la ciudad de México, cuando al parecer los desconocidos bajaron de un vehículo y les dispararon.



No se ha reportado la detención de nadie.



Hasta el momento no se ha identificado las tareas específicas que realizaba Labastida.



Apenas el 8 de mayo fue asesinado también en la capital, Edgar Millán, el jefe en funciones de la Policía Federal y responsable de los operativos contra la delincuencia, incluido el narcotráfico.



El gobierno del presidente Calderón puso en marcha desde el inicio de la administración, en diciembre del 2006, operativos contra el narcotráfico, que ha sido responsabilizado de una ola de violencia que por varios años afecta el país.