OEA enviará misión para dialogar con Europa tema migratorio

Una delegación de cancilleres americanos se presentará ante la Unión Europea para expresarle su incomodidad por disposiciones adoptadas recientemente contra inmigrantes irregulares y le pedirá buscar ''soluciones prácticas'' mediante el diálogo, según una resolución aprobada el jueves por la Organización de los Estados Americanos (OEA).



El número de cancilleres que conformará la misión, así como la fecha de su viaje, aún están por fijarse, dijo el secretario general José Miguel Insulza, al concluir la sesión del Consejo Permanente de embajadores de sus 34 estados miembros que aprobaron la resolución por aclamación.



''Las prácticas migratorias restrictivas tienen efectos contraproducentes'', afirmó el canciller peruano José Antonio García Belaunde en la sesión promovida por su gobierno y en la cual participaron también el canciller colombiano Fernando Araújo y los vicecancilleres Antonio Rivas, de Paraguay, y Lourdes Aranda, México.



John Bruton, observador permanente de la Unión Europea ante la OEA, dijo que la llamada ''directiva de retorno'', aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio, era producto de más de cinco años de negociaciones para poner orden en las normas básicas de inmigración, un área en la cual había países que no tenían ninguna ley en aspectos como, por ejemplo, los periodos de detención de los indocumentados.



''Esta reunión (en la OEA) tendrá sin duda repercusiones en Europa'', dijo Bruton a reporteros. ''Pero también he visto que hay un cierto desconocimiento de lo que realmente es la directiva de retorno y yo sugeriría leer su texto un poco más''.



Durante la sesión, Bruton había dicho que ''esperamos con ansias iniciar este diálogo con las Américas''.



Varios embajadores hicieron notar que el diálogo había sido reafirmado en la cumbre presidencial de Lima en mayo como herramienta para el debate de inmigración entre las dos regiones, pero aún así el Parlamento Europeo aprobó las nuevas normas procediendo unilateralmente.



García Belaunde dijo que la directiva afectaría a unos 8 millones de personas en 27 países europeos y que la represión solamente alentaría los prejuicios, xenofobia y discriminación racial.



Las nuevas normas europeas permiten la detención de inmigrantes irregulares tan solo con una orden administrativa; internamiento por hasta 18 meses; reclusión de inmigrantes en centros penitenciarios ordinarios; ausencia de garantías para los menores; limitación de asistencia jurídica gratuita y medidas excepcionales en los estados miembros que experimenten emergencias.



Araújo, el canciller colombiano, declaró que si bien reconocía ''el esfuerzo de la Unión Europea de establecer normas comunes para el tratamiento de la inmigración ilegal'', ésta debe ser ''tratada con respeto de los derechos humanos''.



Rivas, de Paraguay, dijo que la directiva europea ''no resulta congruente con el espíritu del derecho humanitario'' y era una ''contradicción a la histórica hospitalidad brindada por nuestros pueblos a inmigrantes de todo el mundo''.



Aranda, de México, país que tiene unos 8 millones de ciudadanos indocumentados en Estados Unidos, dijo que era ''fundamental abordar la migración internacional desde una perspectiva integral que permita una profunda comprensión del fenómeno y reconozca la importante contribución económica, social y cultural'' de los inmigrantes.



La representante alterna de Venezuela, Carmen Luisa Velásquez, calificó la directiva europea como ''bochornosa'', ''ignominiosa'' y ''vergonzosa''.