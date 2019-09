EU desaloja personal de región cocalera

LA PAZ / AP

Funcionarios de la agencia de cooperación estadounidense Usaid comenzaron a abandonar la región del Chapare, al centro de Bolivia, tras la decisión de los sindicatos cocaleros de cancelar las operaciones de esa agencia de ayuda a la que acusaron de confabularse con opositores al presidente Evo Morales.



El presidente Morales apoyó la acción de los sindicatos cocaleros del Chapare, del que todavía es líder.



‘’Yo saludo la decisión del movimiento campesino, ojalá el Chapare no solamente sea territorio libre de analfabetismo sino también territorio libre del imperialismo norteamericano’’, dijo Morales en una concentración con campesinos en el departamento de Chuquisaca al sur.



‘’Es la conciencia de nuestro pueblo y no hay por qué arrodillarnos al imperio’’, agregó.



El dirigente sindical Asterio Romero dijo a la AP por teléfono que el personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por sus siglas en inglés) comenzó a abandonar la zona el jueves.



Romero aclaró que el personal no fue sacado con violencia y la mayoría fue trasladado a la ciudad de Cochabamba.



No habrá violencia

‘’No habrá expulsión, no habrá violencia, no vamos a quemar oficinas. El personal de Usaid comenzó a salir de la zona, y otros, por cuestiones éticas, deben salir’’, dijo Romero, sin dar más detalles.



La Embajada de Estados Unidos en La Paz no hizo comentarios. El miércoles dijo en un comunicado que le preocupaba la seguridad de su personal en Chapare y en esta ciudad y aseguró que no había sido informada de la decisión.



El alcalde de Sinahota en el Chapare, Rimer Agreda, dijo a la AP por teléfono que las oficinas de Usaid estaban siendo cerradas el jueves y que el personal se replegaba a Cochabamba y La Paz.



Romero dijo que los cocaleros retiraban letreros de la agencia de ayuda y declaraban a la región ‘’zona libre de la injerencia de Estados Unidos’’.



Alrededor de 800 personas trabajan en la embajada de Estados Unidos en Bolivia, de ellos, 600 son bolivianos y 200 estadounidenses. Usaid trabaja en todo el territorio desde hace 60 años en proyectos directos con la comunidad y las alcaldías. El año pasado invirtió 87 millones de dólares en mejoramiento de rutas y apoyo a la producción agrícola.



El dirigente del sector, Julio Salazar, dijo que la ayuda de Usaid puede ser sustituida por las donaciones del gobierno de Hugo Chávez a Morales y que en dos años pasó los 100 millones de dólares en proyectos que ejecutan alcaldías rurales.



Cocaleros del Yungas, al norte de La Paz, dijeron que apoyaban la acción de los cultivadores del Chapare pero que ellos no habían decidido la salida de la agencia estadounidense.



La expulsión fue decidida una semana después de que el embajador estadounidense, Philip Goldberg, fue llamado a Washington para informar sobre las últimas manifestaciones callejeras en contra del supuesto asilo otorgado por Estados Unidos a un ex ministro acusado por la muerte de 63 personas durante disturbios en octubre de 2003.



Esas protestas colocaron en su punto más crítico las relaciones entre los dos países.