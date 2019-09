Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

OEA enviará misión para dialogar con Europa tema migratorio

WASHINGTON / AP

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer jueves enviar una delegación americana a Europa para buscar ‘’soluciones prácticas’’ a las disposiciones adoptadas recientemente por la Unión Europea contra los inmigrantes indocumentados, entre las cuales figura el encarcelamiento por hasta 18 meses a la espera de deportación. La resolución, promovida por Perú y aprobada por aclamación por los embajadores de la organización de 34 estados miembros, y asigna a la misión, que estará formada por ministros de estado, el propósito de ‘’obtener información directa’’ y promover el diálogo interregional para discutir y aclarar alcances de la llamada ‘’directiva de retorno’’ aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio.



Temblor causa alarma en zona castigada por terremoto en Perú

LIMA / AP

Un sismo de cuatro puntos de magnitud sacudió este jueves localidades costeras que fueron castigadas hace un año por un terremoto, y causó gran alarma en la población, aunque no se reportaron daños. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico se produjo a las 8:43 hora local (13:43 GMT) y tuvo su epicentro a 18 kilómetros al suroeste de Pisco, ciudad que fue destruida por un terremoto de 7.9 el 15 de agosto del año pasado. El sismo, que tuvo una profundidad de 52 kilómetros, fue sentido también en ciudades como Chincha, Cañete e Ica, que fueron asoladas por el terremoto. La emisora CPN reportó que la gente en Pisco salió a las calles, mientras algunas personas lloraban.



Bomba alcanza a patrulla de la coalición en Afganistán

KABUL/AP

Una bomba alcanzó este jueves a tropas de la coalición que patrullaban al sur de la capital afgana y dejó un número no especificado de muertos, indicaron fuentes militares. En otras partes del país, varios milicianos que atacaron a una patrulla en el sur de Afganistán fueron muertos posteriormente en bombardeos aéreos, mientras que un helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el este del país. La bomba alcanzó un convoy de la coalición el jueves por la mañana durante un patrullaje en la provincia de Wardak, indicó la coalición en un comunicado. Las fuerzas internacionales tomaron control del lugar, pero hasta el momento se desconocía ‘’la cifra exacta y la naturaleza de las bajas’’, señaló el texto.



33 muertos en dos atentados en Irak

BAGDAD / AP

Un atacante suicida que se hizo detonar ayer jueves dentro de un edificio municipal al oeste de Bagdad, mató al menos a 15 personas en una reunión de jeques tribales que se oponen a la red al-Qaida, indicó la Policía. Estados Unidos confirmó que hubo estadounidenses fallecidos pero no proporcionó más detalles. Por otro lado, otras 18 personas murieron y unas 60 quedaron heridas en otro atentado con un coche bomba cerca de unas oficinas gubernamentales en la ciudad norteña de Mosul, indicaron las autoridades. Los ataques forman parte de un repunte en la violencia en Irak tras semanas de calma relativa.



México paga compensación a indígenas obligados a vasectomía

ACAPULCO / AP

Las autoridades mexicanas acordaron pagar 490,000 pesos (48,000 dólares) en compensación total a 14 indígenas que fueron presionados a hacerse la vasectomía, dijo una autoridad. Cada uno recibirá 35,000 pesos (3,400 dólares), depósitos de agua y cemento para construir casas, informó Luis Barrera Ríos, secretario de Salud del estado sureño de Guerrero. Dijo que los hombres aceptaron la compensación, aunque fue lejana de los 200,000 pesos (19,000 dólares) que exigía cada uno. Un grupo representante de los hombres, el Centro Tlachinollan para los Derechos Humanos, se negó a hacer declaraciones. Los indígenas alegan que trabajadores estatales de salud se presentaron en el poblado de El Camalote en 1998 para decirles a los hombres con más de cuatro hijos que debían hacerse la vasectomía y los que se negaron fueron amenazados con ser retirados de los programas de ayuda gubernamental.



Paro parcial del transporte en Honduras

TEGUCIGALPA / AP

Las autoridades arrestaron brevemente este jueves a unos 20 choferes de autobuses que paralizaron parcialmente el transporte en Honduras para presionar por un aumento del 100% en las tarifas. ‘’Muchos vándalos han sido detenidos por la policía por quebrar los vidrios de algunos autobuses, cuyos conductores no deseaban sumarse al paro’’, dijo en rueda de prensa el ministro de Transporte, Rosario Bonano. ‘’Pero, en términos generales, la huelga es pacífica’’. ‘’El gobierno mantiene su actitud de defender al usuario, de hacer respetar la ley y mantener el diálogo con los huelguistas’’, añadió.



México: Asesinan a mando policial federal y a su escolta

MÉXICO /AP

Desconocidos asesinaron ayer jueves a un mando policial federal y a su escolta mientras comían en un restaurante en la capital mexicana, en el más reciente ataque a altos funcionarios en medio de una batalla que el gobierno sostiene contra el narcotráfico y el crimen organizado. Un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina no autorizado a ser identificado, dijo a la AP que el mando ha sido identificado inicialmente como Igor Labastida, Director de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal. La Secretaría de Seguridad Pública federal no lo confirmó En el lugar también resultaron lesionados otro de sus escoltas y una mujer, al parecer también funcionaria de la Policía Federal. El mando, la mujer y los dos escoltas comían en un pequeño restaurante en una zona en el norte de la ciudad de México, cuando al parecer los desconocidos bajaron de un vehículo y les dispararon.