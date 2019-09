El Polo Norte podría quedarse sin hielos este verano

El Polo Norte podría perder los hielos este verano bajo el efecto del calentamiento global, que hace retroceder los casquetes árticos desde hace una década, lo que no tendría precedentes en los tiempos modernos, indicó hoy un glaciólogo estadounidense.



"Es muy probable que no haya más hielos en el Polo Norte al final de este verano, lo que se explica por el hecho de que el polo está recubierto de una fina capa de hielo", explicó Mark Serreze, un científico del Centro Nacional de la Nieve y el Hielo de Estados Unidos, con sede en Boulder (Colorado, oeste), en una entrevista con la AFP.



Al evaluar esa posibilidad en un 50%, este científico opinó que era "concebible que a mediados de setiembre los veleros puedan navegar desde Alaska al Polo Norte".



"Lo que observamos estos últimos diez años es una gran reducción de los hielos árticos, sobre todos estos tres últimos años, y esta tendencia de largo plazo hará que pueda no haber más hielos en el verano en el Océano Ártico antes de 2030", señaló.